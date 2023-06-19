【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪

為慶祝香港特別行政區成立26周年，香港中國企業協會與會員企業將舉辦免費搭乘電車和維港渡輪活動，以及「中企優惠服務進社區」活動。

由7月1日至5日, 香港中國企業協會聯同中國銀行（香港）、招商局集團、華潤集團、中國旅遊集團暨香港中旅(集團)與中國太平保險集團，舉辦「『同心同慶，共創未來』香港特別行政區成立26周年暨中企服務進社區電車免費乘車日」活動，香港市民於7月1日起的5天期間，可無限次免費乘搭電車。

而7月1日則由中石化集團舉辦天星小輪「灣仔至尖沙咀」航綫免費乘搭活動。至於珠江船務亦推出數項免費乘搭輪船活動，包括富裕小輪「紅磡-中環」航綫、水上的士「尖東-灣仔-中環-西九」循環綫免費乘搭活動等等。

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另一方面，由7月1日起一星期，華潤集團與各中資會員企業面向全港十八區開展豐富多樣的優惠活動，涵蓋生活零售、電子通訊、出行交通、民生服務等。今年將開展以優惠服務、文化服務、溫暖關愛、醫療服務、旅遊服務、房屋修繕、灣區政策、金融服務及青年發展為主題的系列進社區活動、助力改善基層市民生活。

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