【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息

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【職場趨勢】海外招聘拓人才庫 新世界：企業必需助其適應香港
焦點港銀特別存期港元定存年息比較
其他港銀特別存期港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|南商
|4.08
|218天
|100萬
|備註：6月16日新推，新資金，至7月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.00
|238天
|20萬
|備註：現有或升級至「宏富理財」客戶，全新成為「宏富理財」客戶須100萬元；至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾財務
|4.00
|7個月
|50萬
|備註：6月19日加0.2厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|南商
|3.98
|218天
|50萬
|備註：6月16日新推，新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|星展
|3.85
|4個月
|5萬
|備註：網上優惠
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|3.80
|238天
|50萬
|備註：新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|匯立*
|3.70
|10個月
|10
|備註：上限100萬元，虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大新
|3.70
|4個月及5個月
|100萬
|備註：指定理財戶及新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|3.20
|98天
|300萬
|備註：指定理財新客戶及新資金，分行開立，至6月底
|*虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至6月19日
6月踏入下半場，今天（6月19日）有4間銀行加港元定期存款息，包括東亞 （00023） 調高半年期年息0.2厘至4厘；大眾財務全面加息0.2厘，令3個月、半年及1年年息突破4厘；交銀香港上調3個月年息0.1厘至4.1厘。勇進的創興更連環加多個定存利率，分別為提高半年年息0.15厘至3.8厘，又調升3個月年息0.2厘，門檻300萬元的全新資金報4.4厘、另全新客戶成功完成任務享4.2厘；至於入場費5000元的3個月網上定存年息也有4.05厘。
此外，港息後向繫於美息，聯儲局暫緩加息，點陣圖預示再加多兩次息；但專家料美息已見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國5.25厘的利率水平可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息或會演變成「暫停」加息，甚至可能會於今年底或明年初開始減息。
避險族熱捧「易發發」定存
此外，特別存期最近成新趨勢，尤其是諧音「易發發」的288天等為避險族受落，3間業界搶推特色定存，華僑永亨剛把388天享4.38厘、288天的4.2厘、以及238天4厘原本於今天屆滿的截止期，現已順延在6月底。上述3個高息計劃的進場費有兩大選擇，現有「華僑永亨宏富理財」客戶、 或升級至「宏富理財」戶，起存額為20萬元；全新成為「宏富理財」客戶，起存額為100萬元。
南商於上周五（16日）新推218天享4.08厘年息，起始金額100萬元新資金；若起存額為50萬元，年息也有3.98厘。TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），也於上周五新推7個月3.6厘年息及10個月3.7厘年息的選擇。
另港元拆息連續3天全面爆升，當中1個月拆息9連升，衝破5厘；隔夜息更挾高至5.44厘，為2007年距今16年後新高，市料拆息持續高企至下周五（30日），半年結前定存息將跟加，惟5厘長息暫仍絕跡。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪