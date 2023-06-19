【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息

▲ 半年結將近，銀行齊推特別存期港元定存計劃。

焦點港銀特別存期港元定存年息比較

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其他港銀特別存期港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 4.08 218天 100萬 備註：6月16日新推，新資金，至7月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.00 238天 20萬 備註：現有或升級至「宏富理財」客戶，全新成為「宏富理財」客戶須100萬元；至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾財務 4.00 7個月 50萬 備註：6月19日加0.2厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 3.98 218天 50萬 備註：6月16日新推，新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 星展 3.85 4個月 5萬 備註：網上優惠 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 3.80 238天 50萬 備註：新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 匯立* 3.70 10個月 10 備註：上限100萬元，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大新 3.70 4個月及5個月 100萬 備註：指定理財戶及新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 3.20 98天 300萬 備註：指定理財新客戶及新資金，分行開立，至6月底 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至6月19日

6月踏入下半場，今天（6月19日）有4間銀行加港元定期存款息，包括東亞 （00023） 調高半年期年息0.2厘至4厘；大眾財務全面加息0.2厘，令3個月、半年及1年年息突破4厘；交銀香港上調3個月年息0.1厘至4.1厘。勇進的創興更連環加多個定存利率，分別為提高半年年息0.15厘至3.8厘，又調升3個月年息0.2厘，門檻300萬元的全新資金報4.4厘、另全新客戶成功完成任務享4.2厘；至於入場費5000元的3個月網上定存年息也有4.05厘。

此外，港息後向繫於美息，聯儲局暫緩加息，點陣圖預示再加多兩次息；但專家料美息已見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國5.25厘的利率水平可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息或會演變成「暫停」加息，甚至可能會於今年底或明年初開始減息。

避險族熱捧「易發發」定存

此外，特別存期最近成新趨勢，尤其是諧音「易發發」的288天等為避險族受落，3間業界搶推特色定存，華僑永亨剛把388天享4.38厘、288天的4.2厘、以及238天4厘原本於今天屆滿的截止期，現已順延在6月底。上述3個高息計劃的進場費有兩大選擇，現有「華僑永亨宏富理財」客戶、 或升級至「宏富理財」戶，起存額為20萬元；全新成為「宏富理財」客戶，起存額為100萬元。

南商於上周五（16日）新推218天享4.08厘年息，起始金額100萬元新資金；若起存額為50萬元，年息也有3.98厘。TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），也於上周五新推7個月3.6厘年息及10個月3.7厘年息的選擇。

另港元拆息連續3天全面爆升，當中1個月拆息9連升，衝破5厘；隔夜息更挾高至5.44厘，為2007年距今16年後新高，市料拆息持續高企至下周五（30日），半年結前定存息將跟加，惟5厘長息暫仍絕跡。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪