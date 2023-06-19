  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息

15:43 2023/06/19

分享：

分享：

半年結將近，銀行齊推特別存期港元定存計劃。

焦點港銀特別存期港元定存年息比較

    點擊圖片放大
    +4
    +3

其他港銀特別存期港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
南商 4.08 218天 100萬
備註：6月16日新推，新資金，至7月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
華僑永亨 4.00 238天 20萬
備註：現有或升級至「宏富理財」客戶，全新成為「宏富理財」客戶須100萬元；至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
大眾財務 4.00 7個月 50萬
備註：6月19日加0.2厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
南商 3.98 218天 50萬
備註：6月16日新推，新資金，至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
星展 3.85 4個月 5萬
備註：網上優惠
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
華僑永亨 3.80 238天 50萬
備註：新資金，至6月底
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
匯立* 3.70 10個月 10
備註：上限100萬元，虛擬銀行
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
大新 3.70 4個月及5個月 100萬
備註：指定理財戶及新資金
港銀 年息（厘） 存期 起存額（元）
工銀亞洲 3.20 98天 300萬
備註：指定理財新客戶及新資金，分行開立，至6月底
*虛擬銀行　　　　　註：最終條款以銀行公布為準，截至6月19日

6月踏入下半場，今天（6月19日）有4間銀行加港元定期存款息，包括東亞 （00023） 調高半年期年息0.2厘至4厘；大眾財務全面加息0.2厘，令3個月、半年及1年年息突破4厘；交銀香港上調3個月年息0.1厘至4.1厘。勇進的創興更連環加多個定存利率，分別為提高半年年息0.15厘至3.8厘，又調升3個月年息0.2厘，門檻300萬元的全新資金報4.4厘、另全新客戶成功完成任務享4.2厘；至於入場費5000元的3個月網上定存年息也有4.05厘。

此外，港息後向繫於美息，聯儲局暫緩加息，點陣圖預示再加多兩次息；但專家料美息已見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國5.25厘的利率水平可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息或會演變成「暫停」加息，甚至可能會於今年底或明年初開始減息。

避險族熱捧「易發發」定存

此外，特別存期最近成新趨勢，尤其是諧音「易發發」的288天等為避險族受落，3間業界搶推特色定存，華僑永亨剛把388天享4.38厘、288天的4.2厘、以及238天4厘原本於今天屆滿的截止期，現已順延在6月底。上述3個高息計劃的進場費有兩大選擇，現有「華僑永亨宏富理財」客戶、 或升級至「宏富理財」戶，起存額為20萬元；全新成為「宏富理財」客戶，起存額為100萬元。

南商於上周五（16日）新推218天享4.08厘年息，起始金額100萬元新資金；若起存額為50萬元，年息也有3.98厘。TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），也於上周五新推7個月3.6厘年息及10個月3.7厘年息的選擇。

另港元拆息連續3天全面爆升，當中1個月拆息9連升，衝破5厘；隔夜息更挾高至5.44厘，為2007年距今16年後新高，市料拆息持續高企至下周五（30日），半年結前定存息將跟加，惟5厘長息暫仍絕跡。

更多【高息定存】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

相關文章：【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息

【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

創興銀行（01111） 交銀香港 東亞銀行（00023） 加息 美國聯儲局 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【職場趨勢】海外招聘拓人才庫　新世界：企業必需助其適應香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才
【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才
【職場趨勢】海外招聘拓人才庫　新世界：企業必需助其適應香港
【職場趨勢】海外招聘拓人才庫　新世界：企業必需助其適應香港
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【新初創崛起】紡織農業食品科技初創漸受追捧　創新平台瞄準「影響力投資」 培養生態圈
【新初創崛起】紡織農業食品科技初創漸受追捧　創新平台瞄準「影響力投資」 培養生態圈
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款