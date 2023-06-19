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波音國防第二季利潤保持平穩 CEO：需要時間才能看到業績改善

環球政經 11:00 2023/06/19

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波音（BA）國防太空安全首席執行官Ted Colbert周日(18日)表示，利潤率在第二季度將與第一季度的結果相似。

由於波音公司在KC-46加油機項目上錄得2.45億美元的稅前支出，其國防部門的利潤率在第一季度為負數。Colbert拒絕透露波音公司是否會對KC-46項目再次進行收費，該項目已經錄得超過70億美元的損失。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

「我們仍在評估數字將落在何處。」Colbert在巴黎航展前的一次簡報會上告訴記者。他補充指，有「大量的活動」來改善國防太空安全的業績，但需要時間才能看到改善。
 

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記者：張瑋婷

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