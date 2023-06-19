【失業率】本港最新失業率3%　與上月數字持平

政府統計處今日（19日）發表今年3月至5月失業率為3.0%，與2月至4月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平，就業不足人數為4.44萬人，與2月至4月的數字4.45萬人大致相若。

總就業人數增加約1.79萬人，失業人數則減少約1,300人。同期的總勞動人口亦增加約1.67萬人，



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與2023年2月至4月比較，在2023年3月至5月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率下跌0.4個百分點至3.5%。

一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

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