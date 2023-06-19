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【亞洲峰會】沙特「未來投資倡議研究所」12月在港首辦亞洲峰會　陳茂波：十分歡迎

Hot Talk 15:44 2023/06/19

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【亞洲峰會】沙特「未來投資倡議研究所」12月在港首次舉辦亞洲峰會　陳茂波：十分歡迎

總部設於沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所（FII Institute）今日（19日）公布，將於今年12月7至8日在香港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會，香港特別行政區政府對此表示歡迎，並將為這次峰會的舉辦提供支持。

峰會將邀請全球各地的政商界領袖出席，聚焦探討在當前社會及經濟加速演變和地緣政治格局大氣候下，社會不同層面和領域的一些重要議題。

陳茂波港交所表示歡迎　

陳茂波表示十分歡迎未來投資倡議研究所選擇在香港舉辦這次峰會，彰顯了香港聯通國家、亞洲和世界的獨特地位和角色，進一步加強香港與世界各地，特別是中東地區的聯繫。峰會將提供一個重要平台供國際政商領袖、學者和專家交流對世界大勢和熱點議題的看法。他深信這次峰會定必圓滿成功，取得豐碩成果。

港交所 （00388） 主席史美倫表示，港交所很高興與未來投資倡議研究所和香港政府合作，這個峰會與香港交易所的願景一致，致力促進各市場、經濟體、社會間的互聯互通，推動協作和創新，應對全球性挑戰，又熱切期待並歡迎世界各地的專家和領袖來到香港，携手共建可持續未來。

港交所行政總裁歐冠昇表示，互聯互通對建立市場韌性，創造機遇以及成功把握瞬息萬變的市場和環境來說不可或缺。香港交易所一直致力扮演好連接東西方的超級聯絡人的角色，這個角色不僅塑造了自己的未來，也為所有持份者塑造未來。PRIORITY亞洲峰會與香港交易所擁有相同的價值觀和願景，即連接、促進和推動市場和社會繁榮。他期待在年底與未來投資倡議研究所共同舉辦他們的首屆亞洲峰會。

未來投資倡議研究所自2017年起每年在沙特阿拉伯利雅得舉辦「未來投資倡議大會」，探討影響全球的政經議題和大趨勢，推動國際重要持份者間的對話和交流，大會至今已成為中東地區的年度盛事。

（第二版加入史美倫、歐冠昇言論）

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編輯：姚卓然

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