【中東合作】港府港交所夥沙特FII研究所12月舉行亞洲峰會　陳茂波：彰顯香港角色

▲ 【亞洲峰會】沙特「未來投資倡議研究所」12月在港首次舉辦亞洲峰會 陳茂波：十分歡迎

近一年香港政府和機構積極與中東國家建立關係，港交所 （00388） 、香港政府最新公布，將與總部設於沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所（FII Institute），在今年12月7至8日在香港首次舉辦「FII PRIORITY亞洲峰會」。香港特別行政區政府對此表示歡迎，並將為這次峰會的舉辦提供支持，財政司司長陳茂波形容是「彰顯了香港聯通國家、亞洲和世界的獨特地位和角色」。

峰會將邀請全球各地的政商界領袖出席，聚焦探討在當前社會及經濟加速演變和地緣政治格局大氣候下，社會不同層面和領域的一些重要議題。

FII近年舉辦峰會獲政經名人參與 港府去年高調參與

FII 研究所自2017年起每年在沙特阿拉伯利雅得舉辦「未來投資倡議大會」，探討影響全球的政經議題和大趨勢，推動國際重要持份者間的對話和交流，屬於中東地區的主要峰會活動之一。

據FII研究所網站，該機構的信託董事會成員由沙特皇家法令任命，成員包括沙特阿美主席Yasir Al-Rumayyan，也有來自美國、意大利、阿聯酋等地的成員。

陳茂波、港交所主席史美倫和行政總裁歐冠昇於去年香港尚未完全開放邊境限制之際，已出訪當地參與FII會議，不少歐美大型金融機構舵手去年11月出席香港國際金融領袖投資峰會前，也先到當地參與FII大會。

陳茂波：加強香港與世界、中東聯繫

陳茂波表示，十分歡迎未來投資倡議研究所選擇在香港舉辦這次峰會，認為進一步加強香港與世界各地，特別是中東地區的聯繫。峰會將提供重要平台供國際政商領袖、學者和專家交流對世界大勢和熱點議題的看法。

史美倫表示，港交所很高興與未來投資倡議研究所和香港政府合作，這個峰會與香港交易所的願景一致，致力促進各市場、經濟體、社會間的互聯互通，推動協作和創新，應對全球性挑戰，又熱切期待並歡迎世界各地的專家和領袖來到香港，携手共建可持續未來。

歐冠昇表示，互聯互通對建立市場韌性，創造機遇以及成功把握瞬息萬變的市場和環境來說不可或缺。香港交易所一直致力扮演好連接東西方的超級聯絡人的角色，這個角色不僅塑造了自己的未來，也為所有持份者塑造未來。PRIORITY亞洲峰會與香港交易所擁有相同的價值觀和願景，即連接、促進和推動市場和社會繁榮。他期待在年底與未來投資倡議研究所共同舉辦他們的首屆亞洲峰會。

（第二版加入史美倫、歐冠昇言論）

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編輯：姚卓然