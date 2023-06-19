【新股IPO】德勤降香港2023年IPO集資額預測逾2成　上半年僅排第6

▲ 【新股IPO】德勤降港股全年IPO數量至100隻 集資額大削逾2成

德勤中國發布2023上半年IPO市場回顧及前景展望，並將全年港股新股（IPO）集資額預測由去年底估算的2300億港元，下調22%至1800億港元，宗數亦由110宗降至100宗。德勤表示，主要受銀行業危機、美國持續加息、內地經濟復蘇緩慢等拖累，令全球資本市場波動。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興解釋稱，港股市況疲弱拖累企業估值，部分企業因此選擇延至明年上市，但強調上市需求而非消失。

德勤：港股全年IPO集資排名穩坐首五位、可挑戰第三

歐振興指出，雖然該行下調港股市場集資及宗數預測，惟隨著美國加息周期預計即將結束，加上憧憬7月中央政治局會議之後，中國將推出更多刺激措施，預計資金將重新部署，令港股IPO市場將重拾動力，市況有望在第4季出現反彈，因此對整體市道審慎樂觀。

他續稱，港股全年IPO集資排名穩坐首五位「絕對無問題」，有機會挑戰第三名。

上半年港股新股集資全球第六 上海深圳榜首

總結今年上半年，德勤預料香港總共有31隻新股上市，按年增7隻，而集資總額微升約0.6%至178億港元，暫時排名全球第6。全球首五位的分別是上交所、深交所、紐交所、阿布扎比證交所和納斯達克。

德勤指出，A股市場上半年將有174隻新股上市，按年升3%；集資總額2095億元人民幣，按年跌33%。

德勤相信，隨著實行股票發行註冊制後，内地A股IPO活動將於下半年漸趨活躍，預期A股全年有430至510隻新股上市，較去年424隻更多；集資總額約6200至6990億元人民幣，亦較去年的5868億元人民幣多。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市 中國總裁斥謠言

【新股IPO】華潤電力：預計華潤新能源下半年深交所遞上市申請 料分拆後仍持7成股權

記者：伍鍵文