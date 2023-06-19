韓國核心通脹上行風險 「有點高」 央行：年底通脹率或反彈到3%

韓國央行（BOK）周一（19日）表示，在強勁的消費和就業趨勢下，核心通脹的上行風險 「有點高」，這提高了較高通脹持續時間超過預期的前景。

央行在其半年一度的通脹狀況審查中說：「雖然全球能源價格、國內和全球經濟增長以及公共價格上漲對未來通脹路徑存在高度不確定性，但在談到核心通脹的前景時，向上的風險被評估為有些高。」它又指，如果消費和就業繼續保持強勁的趨勢，累積的成本增加壓力對核心通脹的溢出效應可能會比預期的要長。

最近幾個月的韓國核心通脹率仍然高於整體通脹率，由於服務價格的韌性，其緩解速度也比過去的可比時期慢得多。5月份的消費者通脹率放緩至3.3%的19個月低點，但核心通脹率仍高達3.9%，連續第二個月保持在總體數字之上。



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報告說，預計到2023年中期，消費者通脹率將向2%的中期目標水平緩和，主要是由於高基數效應，然後在接近年底時反彈到3%左右。它補充說，核心通脹放緩的趨勢預計將持續到今年年中。另外，它們預計今年的核心物價將上漲3.3%，它在上個月提高了2月份3.0%的估計值時說。整體消費者價格預計將上漲3.5%。

央行在上個月的會議上連續第三次維持利率不變，但它也表明還沒有完成緊縮政策。

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記者：張瑋婷