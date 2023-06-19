華潤電力擬下半年 分拆華潤新能源於內地上市

華潤電力(00836)公布，有關建議分拆華潤新能源於深圳證券交易所獨立上市，新A股數目預期將為華潤新能源經擴大後股本的15％至30％，該集團持股將佔經擴大股本不少於70％，預期華潤新能源將於下半年向深圳證券交易所提交A股上市申請。潤電表示，預期建議分拆上市所得款項淨額約70％用於未來3至5年在中國建設超過30個風電場及光伏電站項目，以及30％用於一般營運資金。至下午3時，潤電報17.34元上升近2%。

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華潤新能源主要於中國從事投資、開發、經營及管理風電場及光伏電站，去年底擁有超過150座風電場，運營權益裝機超過1.5萬兆瓦，並擁有超過30座光伏電站，運營權益裝機超過1,100兆瓦，去年純利76.8億元，去年底淨資產約754.3億元。

潤電認為，建議分拆A股上市將令華潤新能源直接進入中國資本市場進行股權融資，並以高於該集團整體估值的倍數釋放風電及光伏發電業務隱含價值。

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