【江西銅358】獲深交所審核通過 江西銅分拆江銅銅箔上市

江西銅業（00358）公布，有關籌劃分拆子公司江銅銅箔上市，已獲深交所審核通過。該集團指，根據深交所於上周四（15日）發布的審核會議結果，江銅銅箔提交的首次公開發行股票並在創業板上市的申請，獲得深交所上市審核委員會審核通過。



【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

江西銅指，江銅銅箔公開發行股票，並在創業板上市尚需履行中國證監會註冊程序，存在不確定性。江西銅股價跟隨大市受壓，最低曾見過12.32元，現報12.48元，跌1.27%，成交金額2390萬元。

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