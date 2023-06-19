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【江西銅358】獲深交所審核通過 江西銅分拆江銅銅箔上市

股樓投資 15:22 2023/06/19

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江西銅業（00358）公布，有關籌劃分拆子公司江銅銅箔上市，已獲深交所審核通過。該集團指，根據深交所於上周四（15日）發布的審核會議結果，江銅銅箔提交的首次公開發行股票並在創業板上市的申請，獲得深交所上市審核委員會審核通過。
 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

江西銅指，江銅銅箔公開發行股票，並在創業板上市尚需履行中國證監會註冊程序，存在不確定性。江西銅股價跟隨大市受壓，最低曾見過12.32元，現報12.48元，跌1.27%，成交金額2390萬元。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

深圳證券交易所 江西銅業（00358） 港股

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