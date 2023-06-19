  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【閱文772】閱文曾轉升近1%　CEO：成立四大事業部、建設AIGC等關鍵技術能力

股市 14:35 2023/06/19

分享：

分享：

【閱文772】閱文CEO：成立四大事業部、建設AIGC等關鍵技術能力

據內媒報道，騰訊 （00700） 旗下閱文 （00772） 首席執行官侯曉楠發布全員內部信，並啟動新一輪組織升級，並表示公司的中長期業務藍圖，是升級人工智能自動生成內容（AIGC）賦能原創的多模態多品類內容大平台，構建新的IP上下游一體化生態體系。

閱文周一曾跌3%低見36.75元，午後一度轉升約0.9%，現升0.1%，報37.95元。

閱文表示，圍繞這一戰略目標，集團將成立「四大事業部」，包括內容生態平台事業部、影視事業部、智能與平台研發事業部和企業發展事業部。

侯曉楠在內部信中表示，為了推動業務落地，閱文需要完成一系列重要的基礎建設，包括打通內容與產品，實現平台融合；建設AIGC等關鍵技術能力；推動IP多級開發的緊密協同等。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

相關文章：

【閱文 772】閱文侯曉楠：傳統出版與數字出版融合 為全球文化交流的創新趨勢

【騰訊系】閱文CEO程武辭任、總裁侯曉楠接手　未來續加強版權保護、提升商業化

【業績｜騰訊系】閱文：去年續推降本增效拖累收入下滑12%　下月料開拍《慶餘年2》、原班人馬大部分回歸

編輯：姚卓然

閱文集團（00772） 港股 騰訊 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】艾迪康9805首日招股　孖展暫錄415萬元　藥師幫9885孖展超額認購3倍

下一篇文章

【著數優惠】7月1日起連續5日免費搭電車　天星小輪灣仔來往尖沙咀七一免費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【自動駕駛】百度半日跌4%　L4級無人駕駛的士「蘿蔔快跑」獲深圳批營運
【自動駕駛】百度半日跌4%　L4級無人駕駛的士「蘿蔔快跑」獲深圳批營運
【港股市況】ATM跌1%至2%　美圖午後飊升兩成　恒指尾市跌幅收窄至100點內（不斷更新）
【港股市況】ATM跌1%至2%　美圖午後飊升兩成　恒指尾市跌幅收窄至100點內（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、半日人民幣成交約1億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、半日人民幣成交約1億　李寧郭炳聯親身撐場
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款