【閱文772】閱文曾轉升近1%　CEO：成立四大事業部、建設AIGC等關鍵技術能力

▲ 【閱文772】閱文CEO：成立四大事業部、建設AIGC等關鍵技術能力

據內媒報道，騰訊 （00700） 旗下閱文 （00772） 首席執行官侯曉楠發布全員內部信，並啟動新一輪組織升級，並表示公司的中長期業務藍圖，是升級人工智能自動生成內容（AIGC）賦能原創的多模態多品類內容大平台，構建新的IP上下游一體化生態體系。

閱文周一曾跌3%低見36.75元，午後一度轉升約0.9%，現升0.1%，報37.95元。

閱文表示，圍繞這一戰略目標，集團將成立「四大事業部」，包括內容生態平台事業部、影視事業部、智能與平台研發事業部和企業發展事業部。

侯曉楠在內部信中表示，為了推動業務落地，閱文需要完成一系列重要的基礎建設，包括打通內容與產品，實現平台融合；建設AIGC等關鍵技術能力；推動IP多級開發的緊密協同等。

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編輯：姚卓然