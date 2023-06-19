雅芳婷®專門店盤點清貨大優惠　低至 2 折 

雅芳婷®一直為大家提供高質素嘅床上用品包括床鋪、枕頭、被類、床褥等，透過創意同現代科技，不斷推出新床品以提升大眾嘅睡眠質素，例如抗病毒抑菌系列、摩登絲®系列、連心®被等等，希望大家每晚都瞓得好!!

專門店盤點清貨大優惠 全店低至2折

雅芳婷®專門店及床褥專門店由 6 月 21 日至 7 月 2 日舉行盤點清貨大優惠，全場床上用品、枕頭、被類瘋狂勁減低至 2 折起，床褥仲有大減價低至 3 折起！無論要更換屋企舊有嘅床品，定係要添置新床品，趁住今次雅芳婷®專門店盤點清貨大優惠，一於去專門店入貨啦！

雅芳婷® 專門店盤點清貨大優惠詳情

優惠日期：2023 年 6 月 21 日至 7 月 2 日

Whatsapp 查詢電話：9668-9958

專門店地址：https://www.afontane.com/pages/address

優惠詳情：https://www.afontane.com/pages/clearance-sale-2023

專門店盤點清貨大優惠 全店低至2折

今次雅芳婷專門店及床褥專門店盤點清貨大優惠，大部分產品震撼優惠價發售，一齊睇睇有咩優惠推介啦!

床品精選推介

➢ 全棉床笠連枕袋套裝

採用100%全棉，棉紗更細膩均勻。全棉床品花色豐富，色彩柔和，款式大方，而且品質出眾，結實耐用，柔軟舒適，是純棉印花中的精品。

零售價：$430-$1050 劈價：$149 起

➢ 卡通舒適枕

雅芳婷®卡通舒適枕採用雙面設計，布面選用優質全棉，手感柔軟，親膚觸感。填充料選用優質纖維棉(聚酯纖維)，具有良好透氣而性，且彈性高及持久不變，絕對是優質枕頭的首選。

零售價：$400/2個 勁荀價：$150/2個

➢ 全棉潮®系列– 睡之錦囊® (精裝)

睡之錦囊®(精裝)包括床笠連枕袋及連心扣多用被。多用被係一張有襇棉嘅被袋，夏天可作為冷氣被，冬天可加入被芯當作被袋使用。呢款真係絕對抵買!!

零售價：$1,180 - $1,980 瘋狂劈價：$299起

➢ 全棉潮®系列– 睡之錦囊® (基本裝)

全棉潮®系列採用100%全棉，通爽舒適，手感柔軟。今次優惠亦包括睡之錦囊®(基本裝)，此套裝包含床笠連枕袋、連心®扣被袋及連心®羽棉夏被，經濟實惠，性價比極高!

零售價：$450-$2,450 劈價：$399起

➢ 麵包超人抑菌冷氣被床笠套裝

雅芳婷®麵包超人柔絲綿卡通1350針系列，採用輕磨毛技術，賦予織物豐盈質感，增加柔軟性。而且面料經澳洲HealthGuard®專業抑菌技術處理，加強防護，喜歡麵包超人的粉絲不要錯過呀!!

零售價：$1,200 - $1,400 勁荀價：$399 - $499

床褥、床墊精選推介

➢ 樂悅舒適床褥 (9”)

獨立袋裝彈簧，備七環多圈結構，為身體每一個部份都提供承托， 貼合脊椎曲線。內層使用抑菌高密棉層，透氣散熱，有助排走熱力 及濕氣，抑制細菌塵螨滋生，令床褥防霉防菌。

零售價：$6,960-$9,360 優惠價：$2,784 起

➢ 樂悅活脊床褥 (9”)

零售價：$5,960 -$9,560 優惠價：$2,384 起

採用精鋼連鎖彈簧，結構緊密，有助壓力平均分散，為脊椎和腰部提供精準可靠的承托，平衡身體需要，保護脊骨健康。內層使用貼身乳膠層，能緊貼身體曲線，具有高彈性，提供深層舒適。另外，布面使用了澳洲抗菌專家 HealthGuard 配方，有效抑菌防塵蟎，令床褥更 潔淨舒適，呵護你健康。

➢ Sleepro Mattress

Sleepro Mattress 採用具馬毛質感的填充料，具承托、柔韌及彈性；彈簧由美國最大型的彈簧品牌 Leggett & Platt 獨家設計供應，堅固耐用，通過 60,000 次滾壓測試，比一般床褥壽命更長；另採用英國傳統拉釘工藝，免卻使用膠水接合，造工精美耐用，達至環保效益；床褥面料加入澳洲 HealthGuard®技術處理，有效抑菌抗病毒，消除新冠病毒活性能力，同時使用瑞士 Sanitized®防蟎技術處理，能高效防禦塵蟎。

零售價：$4,200 - $6,400 優惠價：$2,499 起

➢ 儲物組合床

儲物組合床迎合香港的住屋環境，設有多款尺寸及收納組合方式，滿足不同家庭的儲物需要及習慣。4款尺寸的儲物組合床分別為36"、48"、54"及60"，每個尺寸皆有6個由頂揭式及櫃桶組成的儲物組合，客人亦可度身訂造專屬的儲物組合床，自選心水組合。

零售價：$5,080 – $10,820 優惠價：$3,372起

其他精選床褥及床墊優惠：

百變床墊

30”x72” / 36” x 72”

低至 5 折 $440 - $490 (零售價: $880-980)

明珠太極兩用床褥 (9”)

零售價：$3,700 - $5,100

勁減 4 折 低至$1,480 起

Little Twin Stars 幼兒樂床墊 2.2”

30"x72" / 36"x72"

低至 45 折 $216 起 (零售價: $480-580)

大口仔幼兒樂床墊 3.2”

30"x72" / 36"x72"

低至 45 折 $306 起 (零售價: $680-780)

除以上精選優惠外，其他指定床褥及床墊於盤點清貨期間亦可享有額外 9 折。

專門店地址：https://www.afontane.com/pages/address

關於雅芳婷®

雅芳婷®集團源自香港 1973 年，一直以締造健康睡眠為目標，不斷創新，專注於優質的床上用品及其舒適性。經過多年的品牌發展，雅芳婷®陪伴著大家成長，而標誌代表著的三種品牌理念 – 創新 (innovation)、品質 (quality)與以人為本 (personalization)，讓雅芳婷®的成功故事繼續延寫下去，也為您的睡眠健康繼續努力。

(特約)