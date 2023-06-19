  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累

環球社會熱點 16:00 2023/06/19

分享：

分享：

美國高等教育媒體Higher Ed Dive數據分析顯示，自2016年以來已有91間私立大學計劃或已經倒閉，或者要與其他大學合併。自2020年新冠疫情爆發後，該批大學中幾乎一半都已倒閉，背後原因皆涉及財務和招生困難。

美名牌大學畢業生搵工一樣難 哈佛女寄過百CV先有工 【下一頁】

美國雜誌《The Princeton Review》總編輯Robert Franek表示，新生人數將面臨斷崖式下降，2025年從高中畢業的人數將為史上最少，大多數招生人士都在為該年做準備，但許多學校招生人數已出現跌幅。

Robert Franek亦指，95%的美國大學主要倚靠學費維持運作。入學人數不斷下降代表大學獲得更少資金，也會提供更少的課程，最終需關閉。

英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業 【下一頁】

評級機構惠譽（Fitch Ratings）高級總監Emily Wadhwani表示，情況反映機制不可持續，學校嚴重依賴學費，難以追上通脹和入學率下降的速度。

她指大學不能不斷上調學費，只能寄望在扣除獎學金等開支後，剩餘資金足以抵消不斷增長的費用。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
今日
派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
今日
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
2023/06/18
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
【英國王室】查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵
2023/06/18
【英國王室】查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵
【英國王室】梅根播客唔達標 Spotify止蝕腰斬節目
2023/06/16
【英國王室】梅根播客唔達標 Spotify止蝕腰斬節目

你可能感興趣

派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
今日 12:20
派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
今日 10:24
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
18:18 2023/06/18
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
網絡熱話 大學 經濟 學校 學費 美國 通脹 惠譽

上一篇文章

英國擬改革房屋政策 公民永久居民優先分配公屋

下一篇文章

美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
【英國王室】查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵
【英國王室】查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題
【英國王室】威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款