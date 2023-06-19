美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累

美國高等教育媒體Higher Ed Dive數據分析顯示，自2016年以來已有91間私立大學計劃或已經倒閉，或者要與其他大學合併。自2020年新冠疫情爆發後，該批大學中幾乎一半都已倒閉，背後原因皆涉及財務和招生困難。

美名牌大學畢業生搵工一樣難 哈佛女寄過百CV先有工 【下一頁】

美國雜誌《The Princeton Review》總編輯Robert Franek表示，新生人數將面臨斷崖式下降，2025年從高中畢業的人數將為史上最少，大多數招生人士都在為該年做準備，但許多學校招生人數已出現跌幅。

Robert Franek亦指，95%的美國大學主要倚靠學費維持運作。入學人數不斷下降代表大學獲得更少資金，也會提供更少的課程，最終需關閉。

英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業 【下一頁】

評級機構惠譽（Fitch Ratings）高級總監Emily Wadhwani表示，情況反映機制不可持續，學校嚴重依賴學費，難以追上通脹和入學率下降的速度。

她指大學不能不斷上調學費，只能寄望在扣除獎學金等開支後，剩餘資金足以抵消不斷增長的費用。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀