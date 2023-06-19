【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便

▲ Google地圖近日就推出三項升級功能，包括「沉浸式實景」開放至更多城市及地標建築，在全球推出「一目了然導航」功能，及更新桌面版Google地圖上的「最近瀏覽」標籤，助用戶更輕易地全面探索世界。

暑假將至，是時候計劃去趟旅行，Google地圖近日就推出三項升級功能，包括「沉浸式實景」開放至更多城市及地標建築，在全球推出「一目了然導航」功能，及更新桌面版Google地圖上的「最近瀏覽」標籤，助用戶更輕易地全面探索世界。

一）沉浸式實景（Immersive View）適用於更多城市及全球 500 多個地標建築，包括部分香港地標。

由今個月起，Android及iOS手機版本的Google地圖陸續為全球逾500個地標加入沉浸式實景圖，當中包括香港的香港文化中心（包括太空館及香港藝術館）、香港會議展覽中心、天際100香港觀景台（環球貿易廣場）、中銀大廈等。用戶只須在Google地圖手機版搜尋該地標，點擊頁面上顯示的第一段影片，就可一嘗鳥瞰該建築的滋味，更易於探索其周邊景點及設施。除了個別地標建築外，Google地圖亦正式在4個城市包括阿姆斯特丹、都柏林、佛羅倫斯、及威尼斯推出沉浸式實景。

沉浸式實景讓用戶在親身到訪前更全面掌握目的地概況以便計劃行程。假設你計劃前往美國波士頓旅行並想參觀歷史悠久的法尼爾廳，你可以在Google地圖上率先以沉浸式實景預覽並熟習一下其附近環境；你更可透過控制時間滑標（Time slider）查看一天中不同時間的天氣情況甚至目的地的擠擁程度，助你提前計劃最佳的到訪時間。

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沉浸式實景利用人工智能和計算機視覺，融合幾十億張Google街景及航拍相片，為一項建築以至一個城市建構出數碼模型；Google地圖亦提供天氣、交通及該區繁忙程度等資訊。

而當有足夠數據時，沉浸式實景功能更可顯示一間餐廳或咖啡室的內部情況，助你決定是否繼續到訪或進行預訂，因為有神經輻射場（NeRF）技術，在神經網絡中融合照片進行逼真的多維重建。

二）一目了然導航（Glanceable directions）今個月起全球推出 手機導航話咁易

今個月起，全球Android及iOS手機版本的Google地圖將陸續在步行、單車和駕駛模式加入「一目了然導航」（Glanceable directions）功能。新功能毋須用戶進入地圖的完整導航模式都可以實時導航；允許權限後，用戶只須一如以往在 Google 地圖上查詢前往特定目的地並開始步行，即使手機於鎖定畫面都可查看導航資料例如下一個拐彎的位置以至最新預計到達時間（ETA）等有用資訊。

三）桌面版 Google 地圖升級「最近瀏覽」標籤 更方便計劃行程交通

下月起全球Google地圖桌面版將加入「最近瀏覽」標籤，自動將用戶最近搜尋過的地點彙整至桌面版的側欄，就算用戶想稍作休息而關閉Google地圖桌面版視窗，搜尋地點紀錄依然儲存在側欄，避免丟失進度。用戶可刪除搜尋地點紀錄、同一時間計劃多個行程、分享地點，甚至選擇三個或以上目的地，點擊「方向」由Google地圖建議最佳路線一次過到訪所選地點並彙整在側欄，幫助用戶策劃每天行程。

責任編輯：李彥煒

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