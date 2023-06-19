美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴

美國前總統特朗普（Donald Trump）上周就不當處理機密文件案出庭，前司法部長巴爾（William Barr）連番開腔抨擊特朗普。巴爾周日（18日）炮轟特朗普為「麻煩友」，指他涉向司法部説謊，理應遭到起訴。

特朗普吸金力強 上庭後首場籌款活動籌得1638萬 【下一頁】

巴爾上周評論密件案，指特朗普面臨的37項指控中只要一半屬實，就足夠使他「玩完」（he is toasted）。

巴爾周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，重申特朗普被控為自作自受。他認為文件門一案並非出於政府過度干預，而是特朗普自己挑起問題。

他指特朗普過往雖遭受不公平政治迫害，但事實上特朗普也是個有根本缺陷的人，形容特朗普是個徹頭徹尾的自戀者，會作出魯莽行為。

特朗普外孫女舉行猶太教成年禮 曾唱中文歌背《三字經》爆紅 【下一頁】

巴爾相信特朗普向司法部説謊，並繼續炮轟特朗普永遠將私利及自我滿足放於首位，甚至凌駕國家利益。

巴爾又形容特朗普如一個愛挑釁人的9歲小朋友，總會不顧父母阻止把玻璃杯推至桌面邊緣。

他認為這是特朗普的自我主張，及向他人施加支配地位的方式，甚至直言國家不能成為特朗普這種問題人物的治療場所。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲