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美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴

環球政治 15:00 2023/06/19

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美國前總統特朗普（Donald Trump）上周就不當處理機密文件案出庭，前司法部長巴爾（William Barr）連番開腔抨擊特朗普。巴爾周日（18日）炮轟特朗普為「麻煩友」，指他涉向司法部説謊，理應遭到起訴。

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巴爾上周評論密件案，指特朗普面臨的37項指控中只要一半屬實，就足夠使他「玩完」（he is toasted）。

巴爾周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，重申特朗普被控為自作自受。他認為文件門一案並非出於政府過度干預，而是特朗普自己挑起問題。

他指特朗普過往雖遭受不公平政治迫害，但事實上特朗普也是個有根本缺陷的人，形容特朗普是個徹頭徹尾的自戀者，會作出魯莽行為。

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巴爾相信特朗普向司法部説謊，並繼續炮轟特朗普永遠將私利及自我滿足放於首位，甚至凌駕國家利益。

巴爾又形容特朗普如一個愛挑釁人的9歲小朋友，總會不顧父母阻止把玻璃杯推至桌面邊緣。

他認為這是特朗普的自我主張，及向他人施加支配地位的方式，甚至直言國家不能成為特朗普這種問題人物的治療場所。

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責任編輯：鄭錦玲

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