【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險

隨著中國內地和香港疫後復常，愈來愈多港商希望擴大在內地的市場投入，但部分非上市企業買家因缺乏透明度而難以獲銀行承保，香港信用保險局就針對這問題，與5家本地銀行合作推出新計劃，合作分擔承保中國內地的內銷的風險。

香港信保局總監趙民忠表示，該試行計劃的承保總上限是100億港元，每個買家集團信用上限則為1億，由於不會每一筆個案都用盡1億上限，因此受惠的港企至少會有100家。計劃會在一年後檢討，屆時將評估成效而考慮是否增加限額。

5家本地合作銀行是中國銀行(香港)、東亞銀行、 星展銀行(香港)、恒生銀行及滙豐銀行，上述銀行在收到出口商的信用保險或出口貸款的申請後，會與香港信保局分享就相關的內地買家的信用審核結果。其後雙方會共同承擔該買家一半的壞帳風險。



內地信用限額超越美國

趙民忠指出，中國內地一直是香港信保局的重要受保市場，所佔的信用限額亦已超越美國成為最大，目前承保額已達286億港元。隨著愈來愈多港商希望進軍中國內地市場，買家對象已不限於上市企業，但非上市民企透明度較低，對港商而言難以評估其風險。

由於一些內地私營企業在信貸及財務資料的披露較為參差，對信貸及風險評估帶來一定難度，而這計劃就透過讓信保局和銀行更好掌握內地買家的信用資料，以提高香港信保局對內地市場的承保能力，使港商和銀行都能有更多資料評估風險，從而批出適合的審批結果。

趙民忠相信與5家銀行的安排，將有助香港出口商更積極參與國家雙循環經濟發展，加強香港與內地之間的貿易聯繫，把握國家經濟發展以及粵港澳大灣區帶來的機遇。

記者：李智賢

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