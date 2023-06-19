【著數優惠】7月1日起連續5日免費搭電車　天星小輪灣仔來往尖沙咀七一免費

▲ 【著數優惠】7月1日起連續5日免費搭電車

七一臨近，香港中國企業協會宣布，旗下會員企業舉辦免費搭乘香港電車和維港渡輪活動，全港市民可在7月1日至5日無限次免費乘搭電車，另外，7月1日免費乘坐天星小輪灣仔至尖沙咀航線等。

香港中國企業協會為內地資本在港註冊的獨資企業、內地資本参股或合資在港設立的企業為主組成的非牟利性機構，現有近1200家會員，會員經營業務涉及製造業和服務業各領域。

7月1日至5日連續5日電車免費乘車活動由香港中國企業協會聯同中銀香港 （02388） 、招商局集團、華潤集團、中國旅遊集團與中國太平保險集團合作舉辦。

另外，7月1日當日，中石化集團推出天星小輪灣仔至尖沙咀航線免費乘搭活動；珠江船務隆重推動幾項免費乘搭輪船活動，包括富裕小輪「紅磡-中環」航線、水上的士「尖東-灣仔-中環-西九」循環線免費乘搭活動等。

香港中國企業協會又稱，7月1日至7日，華潤集團與各中資會員企業在全港十八區開展優惠活動，涵蓋生活零售、電子通訊、出行交通、民生服務等。

相關文章：

【港鐵優惠】MTR Mobile一連30日推免費抽獎 每日送出5000份獎品 包括全年免費車票 / 500元購物禮券 / 昂坪360門票

【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地 6月26日起接受登記（附登記連結）

編輯：李哲毅