【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel

▲ 環球芯片大戰仍然持續，近日有消息指，芯片大廠台積電就在芯片大戰中再稍微領先，率先為Apple及NVIDIA試產2nm芯片，超越Samsung之前量產的3nm芯片進程。

環球芯片大戰仍然持續，近日有消息指，芯片大廠台積電就在芯片大戰中再稍微領先，率先為Apple及NVIDIA試產2nm芯片，超越Samsung之前量產的3nm芯片進程。

按外媒Patently Apple報導，Samsung於去年6月已經使用用GAA技術量產3nm芯片，比台積電提前6個月，成為全球首家量產3nm芯片的企業。受到三星先發制人的衝擊，台積電已多次公開其2nm製程芯片的計劃，形成芯片競賽態勢。之前台積電已經預計，2024年將測試生產2nm製程芯片，以滿足客戶Apple及NVIDIA的需求，並已調度1,000人到竹科Fab20晶圓廠，2025年將在新竹及台中科學園區正式開始量產2nm製程芯片。

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除了台積電，之前宣布2021年重新開始晶圓代工業務的Intel亦加入戰團。早前6月1日公布芯片電源解決方案PowerVia、測試數據和藍圖，以擴大晶圓代工影響力。Intel並設定目標2024 下半年推進到1.8nm節點，3月制定計劃與ARM建立合作夥伴關係，以達成1.8nm製程芯片量產。

報導亦提到三星狀況，其DS部門總裁Kyung Kye-hyun於5月初曾表示，Samsung將會超越台積電，目標是更早採用GAA技術開始量產2nm製程芯片。

責任編輯：李彥煒

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