【香港加息？】星展：美聯儲7月倘加0.25厘、港息料跟隨　年內住宅樓價橫行

▲ 星展（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮（右）表示，內地經濟不存在流動性問題；星展（香港）經濟研究部經濟師謝家曦（左）（陳國峰攝）

聯儲局主席鮑威爾「放鷹」後，市場預期美國7月加息0.25厘。星展（香港）經濟研究部經濟師謝家曦接受本報專訪時認為，現時本港銀行體系總結餘較2019年的加息周期更低，中美息差又收窄，所以港息走勢會更緊貼美息，「若聯儲局於7月加息0.25厘，預期本港會跟足，最優惠利率（P）也會調高0.25厘」。

財政司司長陳茂波早前已表明樓市不會「撤辣」，謝家曦稱，目前樓價只是較高位略為回落，未有「減辣」的必要，樓市的剛性需求仍在，預期住宅樓價今年會在現水平徘徊，不會有大升跌，而在本港經濟溫和平穩的大前提下，整體樓市將平穩發展。

內地客購買慾不強 樓價橫行

「現時內地客在港購置物業的意慾不強，而且高息環境下發展商推盤力度加快，冀快速資金回籠力度，新盤開價不會太進取，均影響本港住宅市道。」商廈方面，內地經濟不理想，短綫影響中資在港的擴張步伐，加上不少企業仍有在家工作政策，令商廈需求減少，中環甲級寫字樓租金持續回落。

謝家曦指，自香港重新開關後，旅客回歸速度相當快，目前內地旅客已回到疫情前約60%，加上過去四年本港經濟受疫情打擊相當疲弱，低基數效應下，預期本港今年經濟增長6.5%，但高增長不代表經濟十分好，因今年來新股市場及金融市場貸款需求疲弱，而且內地經濟疲軟亦拖累本港出口，故實際上「今年香港經濟不是太差，但也不是很好」。

輸入外勞助填補就業空缺

港府早前輸入外勞方案，謝家曦表示，人口老化問題下，本港勞動人口出現結構性下滑，而且部分勞動人口與就業空缺出現錯配情況，因此需要輸入外勞以填補空缺。

內地經濟復甦力度較預期疲弱，市場憧憬中央會再推出刺激經濟政策。星展（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮認為，內地可循三方面振興經濟，包括繼續推出針對性行業政策、助民企度過難關及微調房地產措施，以提高企業投資及市民消費和置業的信心。更多專訪內容，可看【星展倡內地 循3方面振興經濟】

相關文章：

【美國加息】金管局維持基準利率5.5厘不變 余偉文：難言加息周期完結、兩因素致港息較波動

【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘、一文看財金界回應 貝萊德：未來6至9個月減息的可能性將愈來愈小（不斷更新）

記者：陳韻妍