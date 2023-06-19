美斯宣傳沙特旅遊業 只做幾件事輕鬆袋近兩億酬勞

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於2021年和沙特阿拉伯旅遊局簽訂宣傳協議，擔任沙特旅遊大使。美媒披露協議內容，指美斯只需滿足幾項條款，包括社交帳戶上發文宣傳及定期到當地旅行，或能在3年內獲得高達2,500萬美元（約2億港元）的酬勞。據悉，當局亦禁止他發表任何或「玷污」沙特的言論。

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美斯的Instagram帳戶目前擁有高達4.72億人追蹤，《紐約時報》引述合同細節報道，部分交易要求他發布前往沙特旅遊相關的內容。

根據美斯的帳戶，最早一批帖文可追溯至去年5月，他當時指若前往沙特觀看世界盃及體驗地道阿拉伯風情，就絕不應錯過沙特提供的一切。

《紐時》引述的文件列明，美斯每履行一條合同條款可獲的報酬。其中有條款要求美斯每年前往沙特旅遊5日，或每年前往當地旅遊兩次，每次3日等，履行條款可獲約200萬美元（約1,560萬港元）報酬。

沙特當局亦會為美斯支付最多20名親友的旅費。美斯亦需要參加沙特的慈善工作，在當中客串出場。

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報道亦指，美斯亦被禁止發表任何或會「玷污」（tarnish）沙特的言論。外界分析指，鑒於沙特過往一直在人權方面備受爭議，所以相信這項是合約中的關鍵條款。

據《福布斯》報道，美斯現時為全球收入第二高的球員，僅次於葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）。

沙特球會希拉爾（Ai Hilal）據報開出每年4.29億美元（約33.5億港元）的薪金，邀請美斯加盟，但他最終轉投美國職業足球聯賽（Major League Soccer），轉投碧咸（David Beckham）為班主之一的國際邁阿密（Inter Miami）。

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責任編輯：李俊儀