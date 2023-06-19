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【銀行開足7日】工銀亞洲擴大分行7天營業安排　5分行試行至9月中

Hot Talk 13:25 2023/06/19

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【銀行開足7日】工銀亞洲擴大分行7天營業安排　5分行試行至9月中

工銀亞洲今年4月宣布在兩間分行試行7天營業安排，該行最新公布，因應試行階段獲正面反應，將進一步延長指定分行於周六、周日的營業時間，並擴展有關安排至5家工銀亞洲分行，最新試驗由7月2日（星期日）試行至9月10日（星期日）。

除了原有中港城分行和銅鑼灣分行，工銀亞洲新增上水分行、旺角分行及上環分行，在試行期間延長周末營業時間，可讓客戶預約開立「理財金賬戶」服務及一般業務查詢服務，但同樣不設現金交易服務。

工銀亞洲五家7天營業分行營業時間安排（4月15日至5月28日）：

  • 日期：7月（7月1日除外）、8月、9月1日至10日
  • 星期一至四：上午9時至下午5時
  • 星期五：上午9時至下午5時30分
  • 星期六：上午9時至下午5時
  • 星期日：下午2時至5時

工銀亞洲副行政總裁顧旋表示，自內地與香港全面通關以來，客戶對銀行服務需求持續增加。對比2019年同期，今年2月至5月內地新客戶到訪分行開立 「理財金賬戶」的數量上升1.5倍，而今年首5個月「灣區帳戶通」開立 內地帳戶服務的客戶申請數量較2022全年上升近兩倍，因此特意安排5間位於旅遊旺區或鄰近關口的分行於周六及周日增加營業時間，調配充足人手為客戶提供服務。

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編輯：麥德銘

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