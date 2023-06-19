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【金管局】余偉文：金融領袖峰會11.6開鑼　50至60位CEO允出席

宏觀解讀 13:20 2023/06/19

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【金管局】余偉文：金融領袖峰會11.6開鑼　50至60位CEO允出席

金管局今年再辦「國際金融領袖投資峰會」，總裁余偉文受訪表示，定於11月6至8日舉行，正陸續發電郵邀請，迄今反應十分好，至少約50至60家金融機構行政總裁答應出席，較去年多。余偉文說去年首辦峰會是希望香港重開，今年再辦則因香港復常，希望可以「帶熱」氣氛，亦藉此慶祝該局成立30周年。

余偉文表示，今年峰會程序「要慢慢再執」，首天會有晚宴，第2日舉行峰會，第3天是該局、金融學院及證監會舉辦資產管理者的對話。去年峰會滙聚逾200名來自全球金融機構的國際和地區負責人，余偉文預計今年參加人數較去年略多，冀整體維持200至300人，以便與會者交流。至於今年主題詳情則有待說明。被問到該峰會否成為該局年度活動，余偉文稱要再檢視，「你叫那麼多位CEO每一年都要承諾來（參加），他們就會很辛苦，或感到困難」。

更多余偉文專訪內容：

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同月央行高級別會議 「亞洲來齊」

余偉文又表示，預期該局與國際清算銀行在同月月底合辦高級別會議，首天料舉行央行會議，「亞洲（國家央行）都會來齊咁滯，亞洲以外現時陸續有人報名」，翌日料舉行論壇。因該局30周年紀念，他希望高級別會議能邀得國際前央行官員、該局前總裁來參加，分享對現況看法。

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記者：胡學能

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