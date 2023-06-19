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【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世

科技 13:44 2023/06/19

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小米創辦人之一李明雖然早已離開小米，而其創意仍然不斷，之前成立初創公司樂天派（JoyfulRobotics），最近該公司就推出首款產品，號稱全球首款座檯式Android機械人，售價僅1,799元人民幣（約1,977港元）。

創科的力量不容忽視，小米創辦人之一李明雖然早已離開小米，而其創意仍然不斷，之前成立初創公司樂天派（JoyfulRobotics），最近該公司就推出首款產品，號稱全球首款座檯式Android機械人，售價僅1,799元人民幣（約1,977港元）。

據網媒gizmochina報道，初創公司樂天派推出的桌面機械人，主體高度16.5cm，配備2.1吋圓形屏幕，左右兩邊有類似耳朵的延伸，下身有一對能夠左右移動的腳。李明透露，樂天派桌面機械人採用GeeUI專屬操作系統，可提供一系列人機互動的模式，如顯示時間、訊息提示、來電資料、熱門新聞和股市消息等。

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機械人推出初期，用戶可以使用電子寵物等功能，未來通過OTA無線更新將會解鎖原生Android機能，可讓用戶安裝各種Android程式並獲得個人化體驗。

樂天派桌面機械人支援中文語音、震動反饋、手勢操控、手機迷你程式，還有一種尚未披露，該公司稱為第五種互動模式。該公司亦照顧開發者需要，將為他們提供專屬ROM讓他們可以通過OTA下載更新，安裝後桌面機械人會開放ROOT權限，讓開發者探索其他可能性。

責任編輯：李彥煒

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