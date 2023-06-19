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【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費

科技 13:58 2023/06/19

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近日傳出華爲向約30所日本中小電訊企業收取專利許可費。

受美國制裁影響，中國品牌華為（HUAWEI）在各地的業務被削薄。為挽救事業，據《日本經濟新聞》報道，華為目前正向日本約30間電訊企業收取專利費用，由只有數名員工的初創企業到過百名職員的公司均受影響。電訊商認為，這象徵著華為將進一步收緊在東南亞的專利許可權。

據報道指，華為此次收取的是無線通訊模塊零件的專利費，使用了這項技術的日本的電訊企業或製造商，都會被要求支付每台設備50日元（約2.76港元）或以下的固定費用，或者以設備價格的0.1%或以下收取專利費。據悉，華為可以根據「標準必要專利（Standard-essential patents）」，即日本特許㕔頒布的具有高度約束力的技術專利，來要求公司付費，而企業沒有拒絕權。

【亞洲科技展2022】華為雲設5大區域　展示雲端遊戲及虛擬數碼引擎 

【5G風險】德國擬全面審查中國製5G設備　保護通訊網絡

東京市場研究公司Seed Planning表示，使用華為專利技術的無線通信模塊是無可避免的，透過此技術連接的互聯網正在使用於自動駕駛、自動化工廠、醫藥、電力和物流等領域。意味著更多日本的企業將需要向華為支付專利費。

【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩

責任編輯：王愷楹

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