【港交所388】港交所今啟動雙櫃台交易模式 首批參與證券共24隻

港交所(00388)今日正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前獲批雙櫃台證券有24隻，雙櫃台莊家有9家。港幣櫃台以及人民幣櫃台的股份代號及股份簡稱均有不同。在港幣櫃台方面，股份代號為以「０」開始的五位數字（例如：香港交易所的股份代號為（00388），而人民幣櫃台則為一組以「8」作起首的五位數字（例如：80388）。

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首批雙櫃台24隻證券包括恒生銀行（80011），新鴻基地產（80016），商湯集團（80020），吉利汽車（80175），華潤啤酒 （80291），香港交易所（80388），騰訊 (80700)，中海油 (80883)，中國移動 (80941)，聯想集團 (80992)，快手 (81024)，比亞迪 (81211)，友邦保險 (81299)，小米集團 (81810)，安踏體育 (82020)，中國平安 (82318)，李寧 (82311)，長城汽車 (82333)，中銀香港 (82388)，美團 (83690)，京東健康 (86618)，京東集團 (89618)，百度 (89888)及阿里巴巴 (89988)。

港交所行政總裁歐冠昇表示，未來希望將人民幣櫃台證券納入互聯互通機制，即允許內地投資者直接投資以人民幣計價的港股市場。這將需要一點時間來實施，預期最終將擁有一個真正充滿活力的市場。在互聯互通的升級和拓展方面，歐冠昇表示，集團還在考慮、評估更多的其他舉措，但現階段，首要確保其基礎設施搭建得很好，及做好風險管理。他又稱，研究推出人民幣國期貨，國債期貨將為國際投資者提供針對中國債券市場的風險管理工具。隨著國際投資者對內地固定收益產品的投資興趣增加，愈來愈需要更豐富的投資工具和風險管理工具。

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