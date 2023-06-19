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印度熱浪直逼攝氏45度近百死 政府籲民眾逗留室內

環球社會熱點 13:00 2023/06/19

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印度受熱浪侵襲，當地氣溫最高直逼攝氏45度。印度人口最多的兩個邦，於過去數日有近百人死亡。當局呼籲長者及長期病患者，於日間盡量逗留室內。

英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建 【下一頁】

印度北部的北方邦（Uttar Pradesh）最近數天有54人死亡，當局發現大多數死者年齡為60歲以上，及有健康問題，估計高溫或令情況惡化。

東部的比哈爾邦（Bihar）過去兩天已有42人死亡，該邦首府巴特那（Patna）的兩家醫院有 200多名病人有腹瀉及嘔吐症狀。

巴特那上周六（17日）的最高氣溫達到攝氏44.7度。印度氣象部門發布警報，估計北方邦部分地區的熱浪狀況將持續到周一（19日）。

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每年4至6月通常為印度大部分地區最熱的月份，其後雨季來臨會令氣溫回落。但當地過去10年的天氣更炎熱。

學術團體World Weather Attribution的一項研究發現，4月席捲南亞部分地區的熱浪受氣候變化影響的可能性，至少增加了30倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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