▲ 【虛擬銀行】Mox獲批推出香港及美國證券交易服務

虛擬銀行Mox公布，獲得證監會發出第1類（證券交易）牌照，成為首家香港虛擬銀行推出香港及美國證券交易服務，令該行從存貸業務擴展至財富管理及投資服務。Mox並非即時新增證券交易服務，而是將在金管局監管沙盒先作Mox Invest證券交易服務測試，今年較後時間逐步向客戶推出服務。

雖然服務尚未向客戶開放，Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）表示，Mox Invest將可讓客戶在數分鐘內完成開立投資戶口，也可購買美國零碎股票，在等待投資機會時閒置資金亦能於Mox Invest現金賬戶中賺取利息而持續增長。

Mox表示，證券交易服務將只是Mox Invest的首個服務，Mox會繼續在Mox Invest上推出更多新服務。

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編輯：麥德銘