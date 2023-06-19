▲ 【AAPL】郭明錤：蘋果升級新iPhone硬件規格 目標建構具競爭力Vision Pro生態

蘋果（Apple，美：AAPL）新iPhone 15系列登場倒數3個月，有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果將積極升級硬件產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態，而Vision Pro的成功關鍵之一在於生態，當中包括能否與其他Apple硬件產品整合，而與此相關的主要硬件規格為Wi-Fi與UWB。

郭明錤稱，iPhone 16可能將升級至Wi-Fi 7，更有利Apple整合同一區域網路下的硬件產品並提供更好生態體驗，同時iPhone 15採用的UWB（Ultra- wideband，超寬頻）將規格升級，生產製程由16nm升級到更先進的7nm，有利近距離互動的效能提升或降低耗電。

長電科技受惠iPhone 15 UWB製程升級

郭明錤認為，A股長電科技（滬：600584）下半年毛利率及利潤將受益於iPhone 15 UWB製程升級，長期則受益於Chiplet成為AI加速器主流設計方案。

報告指出，蘋果若將iPhone 15 UWB製程將自16nm升級至更先進的7nm，長電科技為後段SiP供應商且此升級有助提升利潤。一般而言，若16nm升級至更先進的7nm，後段製程的利潤率可望提升10至20%以上。

另外，超微（AMD，美：AMD）近期發佈的AI加速器MI300系列採用Chiplet設計，郭明錤據其調查認為，Nvidia（美：NVDA）H100下一代AI加速器也將採用Chiplet設計，長電科技為Chiplet方案領導廠商，長期受益於Chiplet成為AI加速器主流設計方案。

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記者：李哲毅