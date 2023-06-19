【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app

▲ 日前Elon Musk在Twitter回應網民時竟預先透露，公司將推出智能電視專屬的Twitter影片程式。

社交平台Twitter自科技狂人Elon Musk掌權後，雖然是話題之作，但其業績卻一落千丈，而日前Elon Musk在Twitter回應網民時竟預先透露，公司將推出智能電視專屬的Twitter影片程式。

目前用戶在Twitter觀看垂直格式影片的時間，已佔該平台整體逗留時間超過一成。有網民在Twitter發帖建議，推出電視專屬程式，及後竟然得到Elon Musk親自回應：「It’s coming」。最近新上任 Twitter CEO Linda Yaccarino與Elon Musk於上週四（15日）舉行的投資者活動上就透露，將會以影片、創作者和商業合作，作為數碼廣告以外，重振Twitter業務的方式。

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前Fox News新聞主播Tucker Carlson就是其中一位響應Twitter呼籲，希望在社交平台推出節目的創作者，他製作的節目《Tucker on Twitter》於Twitter獨家播放，Twitter期望類似節目或短片創作能吸引廣告和贊助商。至於智能電視app將何時推出，Elon Musk就未有進一步交代。

責任編輯：李彥煒

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