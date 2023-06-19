▲ 【大行報告｜消費】李寧安踏半日齊挫5% 富瑞：體育用品及家電618整體表現低於品牌預期

市場關注內地消費市場復甦情況，富瑞表示，經過該行對李寧 （02331） 、安踏 （02020） 旗下FILA品牌、海爾及格力電器透過渠道考查後發現，總體而言，內地618購物節就上述的體育用品及家電公司的電子商務按年增長約10至15%，低於品牌預期（空調除外，按年增長超過30%）。

李寧半日跌5.3%，報46.95元；安踏跌5%，報87元。

「618」第二階段增長急劇放緩

同時，富瑞又提到，內地618電商購物節的促銷活動第二階段（從6月的第二周開始）與第一階段相比增長急劇放緩，然而，折扣率仍然升高（折扣率按年增加2至3個百分點）。

今年618電商購物節顯得似有虎頭蛇尾現象。該行指，內地今年618購物節預售提前開始，而同時所給予的折扣力度更大，促使第一階段表現錄得按年增長超過20%。可是，在第二階段，其增長表現卻只得平平（空調除外），而6月18日當日的最後一日慶典更見降溫。

客戶取消率或達新高

值得一提是，富瑞估計內地客戶取消率可能達到歷史新高，從初步的退款和取消率來看，預計今次618促銷活動將是GMV最顯著的下調的一次。

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編輯：姚卓然