【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊　服務一度中斷

▲ Microsoft近日證實，本月較早期間 Microsoft 365及其雲端運算平台部分服務中斷，因遭受DDoS攻擊，強調沒有證據顯示任何客戶資料有被存取或受損。

網絡攻擊無日無之，科技巨企亦不例外地受到攻擊，Microsoft近日證實，本月較早期間 Microsoft 365及其雲端運算平台部分服務中斷，因遭受DDoS攻擊，強調沒有證據顯示任何客戶資料有被存取或受損。

Microsoft Security Response Center（MSRC）日前文章指，今年6月上旬開始，發現某些服務出現流量激增情況，導致服務一度中斷無法運作，隨後開始追蹤威脅參與者，證實其受到以Storm-1359命名的網絡攻擊DDoS（分散式阻斷服務）活動。

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據了解，Storm-1359專注於「破壞和宣傳」目的，以租用的雲端基礎設施以及多個虛擬專用伺服器（virtual private servers，VPS）、DDoS工具等發起攻擊。據資料顯示，包括Outlook和Teams在內的Microsoft 365辦公室套件，曾在6月5日當天短暫死機2小時，隔天一早又出現服務中斷，影響數以萬千用戶，亦是Microsoft一年來第4次發生服務中斷情況。

Microsoft並未進一步說明有多少用戶受到影響，或者服務中斷是否遍及全球。該公司發言人向外媒證實，自稱為Anonymous Sudan的組織是今次DDos攻擊的幕後黑手，當時他們透過Telegram社群頻道宣稱犯案，安全研究人員則認為該組織是俄羅斯人組成。

責任編輯：李彥煒

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