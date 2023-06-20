【美股期貨】道指期貨跌127點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周一假期休市，美股期貨周二於亞洲時段向下，其中，道指期貨跌127點，納指期貨跌35點或0.2%。美國今日將會公布5月新屋開工、建築許可數據。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：16】道指期貨跌127點，報34477點，標指期貨跌10點，報4443點，納指期貨跌35點或0.2%，報15233點。

【10：53】【日圓走勢】日圓跌至7個月低位、兌港元見5.48算 交易員：日本政府不太可能於現水平干預日圓

【10：34】【人事變動】KKR重組亞太區私募股權團隊 印度成集團亞洲最活躍市場之一

【08：39】【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon遭黑山法院判處四個月監禁 持偽造旅遊證件罪成

【08：39】【航空業】空中巴士獲印度廉航訂購500架飛機 成航空史上最大訂單

【08：19】【瑞信危機】瑞銀據報須承擔瑞信涉Archegos爆煲事件責任 或面臨數億美元罰款

【08：05】【日圓走勢】M&G買入日圓 押注日本央行將隨時取消孳息曲線控制

====以下為6月19日美股市況====

美銀發表報告指，預期美元短綫將有更大的上行空間，因為仍要看到美國經濟「著陸」，這將令通脹持續朝向2%目標進發。駿利亨德森則指，去年英國養老金行業的動盪，以及最近美國地區性銀行出現的壓力，可能只是一連串危機的開始，或最終導致全球信貸緊縮。而且垃圾債券違約增加，進一步證明了金融市場面臨潛在威脅。

美滙指數回穩，暫報102.47。美國10年期國債息率回升，暫報3.825厘。

美股周一（19日）六月節假期休市一日。美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨跌110點，納指期貨跌25點。本周焦點方面，將落於周五公布的美國6月製造業PMI。另外，多位儲局官員將於本周講話，其中，主席鮑威爾周四於國會發表證詞。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話 周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢︰

【23：10】道指期貨跌110點，納指期貨跌25點。

【21：35】【歐洲加息】歐洲央行首席經濟師：7月應再加息 9月則視乎經濟數據再決定

【21：30】道指期貨跌59點，納指期貨跌21點。

【19：00】道道指期貨跌21點，納指期貨跌6點。

【17：30】【股神巴菲特】巴菲特加碼押注日本股票 巴郡增持五大商社至逾8%、預告未來再增持

【12：00】道指期貨跌63點，報34541點，標指期貨跌5點，報15263點，納指期貨微跌4點，報15263點。

【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市 公司：拒評市場傳聞

【07：30】【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測 哪款機型未來暢銷？

【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩