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【美股期貨】美股六月節假期休市　道指期貨跌63點、納指期貨微跌4點（不斷更新）

股市 12:19 2023/06/19

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美股動態不斷更新

美股周一（19日）六月節假期休市一日。美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨跌63點，納指期貨微跌4點。本周焦點方面，將落於周五公布的美國6月製造業PMI。另外，多位儲局官員將於本周講話，其中，主席鮑威爾周四於國會發表證詞。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話　周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

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即市走勢︰

【12：00】道指期貨跌63點，報34541點，標指期貨跌5點，報15263點，納指期貨微跌4點，報15263點。

【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市　公司：拒評市場傳聞

【07：30】【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測　哪款機型未來暢銷？

【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

責任編輯︰梁浩碩

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