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【美股期貨】美股六月節假期休市　道指期貨跌59點、納指期貨跌21點（不斷更新）

股市 21:36 2023/06/19

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美股動態不斷更新

美銀發表報告指，預期美元短綫將有更大的上行空間，因為仍要看到美國經濟「著陸」，這將令通脹持續朝向2%目標進發。駿利亨德森則指，去年英國養老金行業的動盪，以及最近美國地區性銀行出現的壓力，可能只是一連串危機的開始，或最終導致全球信貸緊縮。而且垃圾債券違約增加，進一步證明了金融市場面臨潛在威脅。

美滙指數回穩，暫報102.49。美國10年期國債息率回升，暫報3.797厘。

美股周一（19日）六月節假期休市一日。美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨跌59點，納指期貨跌21點。本周焦點方面，將落於周五公布的美國6月製造業PMI。另外，多位儲局官員將於本周講話，其中，主席鮑威爾周四於國會發表證詞。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話　周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

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即市走勢︰

【21：35】【歐洲加息】歐洲央行首席經濟師：7月應再加息　9月則視乎經濟數據再決定

【21：30】道指期貨跌59點，納指期貨跌21點。

【19：00】道道指期貨跌21點，納指期貨跌6點。

【17：30】【股神巴菲特】巴菲特加碼押注日本股票　巴郡增持五大商社至逾8%、預告未來再增持

【12：00】道指期貨跌63點，報34541點，標指期貨跌5點，報15263點，納指期貨微跌4點，報15263點。

【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市　公司：拒評市場傳聞

【07：30】【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測　哪款機型未來暢銷？

【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

即睇美股收市︰

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    +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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