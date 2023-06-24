【美股收市】儲局鷹派言論 道指收跌219點　納指跌逾1% 特斯拉回軟（不斷更新）

三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)認為，儲局今年內再加息兩次是合理的預測，加息速度視經濟數據而定，可能以緩慢方式進行。美股周五下跌，道指早段曾跌300點, 納指亦曾跌1.4%。

本港時間今晨4時, 道指跌219點或0.6%, 報33727點, 納指跌138點或1.1%, 報13492點, 標指跌33點或0.8%, 報4348點。

聯儲局主席鮑威爾本周在國會作證表示，美國通脹率降至2%對於保持經濟長期健康至關重要。他指官員如認為經濟表現若一如預測，即使利率已經升至限制性區域，今年再次加息仍是合適之舉，可能需要再加兩次。即使議員擔心信貸緊縮會推高失業率，他強調當局仍專注於將通脹拉回目標水平，並重申短期不會出現減息行動。

美國最新公6月Markit製造業PMI初值跌至46.3，遜市場預期。昨日尾市拗腰倒升的Tesla（美：TSLA）回軟，收跌3%。



在鮑威爾及儲局官員多番強調要繼續加息後，美滙指數一度升穿103關，暫報102.92, 升0.5%；美國10年期債息則由3.8厘高位回落，紐約尾市報3.7366厘。

國際油價走低, 紐約期油一度失守68美元關, 最多跌3.1%, 收報69.16美元, 跌0.5%, 布蘭特期油險守74美元。

比特幣價格創近一年新高，高見31410美元，較日內低位高5.3%。最新漲2.13%，報30,870美元。

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即市走勢︰

【04：04】美國二手車零售商CarMax（KMX）收漲10%，創2020年4月份以來最大單日漲幅。

【04：02】納斯達克金龍中國指數初步收跌2.6%，成分股金山雲跌14%，小鵬汽車跌6%，高途教育、蔚來汽車、叮咚買菜、知乎跌超5%，銅道控股漲超7%，億咖通科技漲超13%。

【04：02】KBW地區銀行指數創下自5月5日以來最差一周表現，累跌7.4%。

【03：03】市場消息：匯豐銀行與Cyberwrite續簽人工智能驅動的網絡保險平台協議。

【03：00】據知情人士透露，SpaceX出售內部股票的價格將提高該公司估值至約1500億美元。

【02：31】紐約8月原油期貨收跌0.35美元，跌幅0.5%，報69.16美元/桶，本周累計下跌3.85%。

【02：07】埃克森美孚、荷蘭殻牌、雪佛龍等石油巨頭因氣候變化欺詐, 在美國俄勒岡州被起訴。

【02：02】比利時當局命令幣安停止在該國的業務，歸還或轉移比利時客戶虛擬貨幣

【01：46】紐約 8月黃金期貨收漲0.30%，報1929.6美元/盎司，本周累計跌2.11%。10月黃金期貨收漲0.30%，報1948.9美元/盎司，本周累跌2.1%。

【01：46】美國白宮新聞發言人Jean-Pierre：總統拜登下周三（6月28日）將針對經濟政策講話。

【01：19】美國貿易代表戴琪：美國和印度達成協議，取消某些報復性關稅

【01：03】Spirit AeroSystems宣佈，繼續與IAM談判。Spirit AeroSystems此前暫停在美國堪薩斯Wichita的生產活動。

【00：34】比利時金融服務和市場管理局（FSMA）：命令幣安立即停止在比利時提供虛擬貨幣服務的所有活動。

【23：54】比特幣創最近一年新高，暫漲4.5%，報31356美元。

【23：49】西門子能源公司（ENR.GR）初步收跌25.93%，報14.665歐元，延續周四（6月22日）約13.69%跌幅。

【23：32】英國央行：將在9月21日貨幣政策委員會會議後對未來債券銷售進行更多說明。

【23：30】歐股收市向下, 德股跌1%, 法股跌0.6%, 英股跌0.5%, 泛歐STOXX 600指數跌0.3%

【23：20】製造業PMI遜預期 道指跌209點 納指跌1.1%

【23：06】美元兌日圓漲幅達0.50%，續創去年11月以來新高，報143.86。

【22：20】道指跌177點，納指跌1.1%，Tesla跌超過3%。

【22：00】【儲局官員】博斯蒂克重申不支持再加息 強調降通脹仍是首要任務

【21：30】道指開市跌230點，納指跌144點或1.1%。

【18：30】6月製造業、服務業PMI公布前，美滙升穿103關，道指期貨跌108點，納指期貨跌0.7%。

【17：30】【儲局官員】巴金：支持聯儲局進一步加息 避免通脹捲土重來

【12：14】道指期貨跌142點，報34068點，標指期貨跌19點，納指期貨跌64點或0.4%，報15150點。

【11：44】【狙擊Adani】美檢察官據報查印度阿達尼集團 涉針對沽空事件的澄清內容

【10：42】【日圓走勢】日本6月製造業PMI重陷收縮、服務業增長放緩 日圓跌穿143、兌港元5.45算

【10：11】【裁員潮】貝萊德進行新一輪裁員 涉少於1%員工

【09：57】【股神巴菲特】巴菲特向5慈善基金捐贈46億美元巴郡股份、金額創新高 歷來慈善捐贈突破510億美元

【09：08】【新冠疫苗】Moderna針對XBB.1.5新冠疫苗向美FDA提交申請 擬秋季上市

【08：30】【經濟衰退】耶倫︰經濟衰退仍是風險 但美國陷入衰退風險已降低

【07：59】【裁員潮】德銀據報計劃削減德國零售業務一成職位 涉約1700人

【06：15】美國海岸防衛隊：鐵達尼船頭發現潛艇泰坦號殘骸 5人全部罹難

====以下為6月22日美股市況====

紐約期油收市跌4.16%，報69.51美元。倫敦布蘭特期油收市跌3.86%，報74.14美元。美國能源資訊管理局（EIA）每周報告表示，（1）煉油廠利用率下降，因為3個燃料製造商關閉了煉油裝置，涉及45萬桶及一台流化催化裂化的提煉裝置。（2）原油庫存上升，達2021年以來最高水平。（3）航空燃油需求可能再次令人失望，因為美元走強使得美國對於一些外國遊客來說過於昂貴。（4）6 月份出口前景依然悲觀，因為最近幾個月美國原油相對迪拜和布倫特原油的小幅折讓限制了外國對美國供應的興趣。

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聯儲局主席鮑威爾表明今年仍需再加息2次，步伐會放慢 ；美股周四個別發展，納指彈近1%，道指幾收復逾百點失地。

道指跌幅曾擴大至最多116點，收市微跌4點，報33946點；標指升16點，報4381點；納指升128點或0.95%，報13630點。特斯拉（Tesla）股價回落4.3%後轉升2%。

美國10年期債息回升至3.797厘，因為同期美滙指數約處102關口，暫報102.42。

鮑威爾向國會發布半年度貨幣政策報告，指勞動力市場仍然緊張，當局會專注於雙重任務，即促進美國人最大就業及穩定價格；最新數據顯示，當地就業市場繼續保持穩定，表明支持年內再加息兩次。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，儲局應該進一步提高利率，以便將通脹逐步降至目標水平，令通脹實現長期的、實質性下降。不過，亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）說今年餘下時間毋須進一步加息，認同現時再加息的門檻較數個月前為高。

接管矽谷銀行（SVB）的美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席表示，支持對美國中型銀行施加更嚴格資本要求 ，為應對意外壓力撥備更多資本。

另一邊廂，英倫銀行宣布加息0.5厘，超出市場預期，基準利率升至5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平，反映環球緊縮壓力持續增加 ； 英股收市跌0.8%。

美國總統拜登為他有關獨裁者言論降溫，表示言論不應該對中美兩國關係帶來負面影響，並期待與中國國家主席習近平會面。

白宮周三表示，拜登的說法旨在區分獨裁政權與民主政制。鮑威爾在國會發言時指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）絕大多數委員認為利率還有上升空間，今次再加息兩次是適當的，當局會持續努力將通脹恢復至2%水平。此外，又指聯儲局致力從矽谷銀行（SVB）事件中吸取教訓，即將提出的方案將增加對大型銀行的資本要求。

他表明通脹回落，主要由於能源和食品價格下降，而非貨幣政策起到作用，故解決通脹問題仍有很長的路要走。雖然當局預期會有更多加息，但需要更多數據支持，並指出離利率目標已經很接近，謹慎行動會是最明智之舉，不想過度加息。

美國國債上升則技術上影響美股走勢，美股個別發展，本港時間今晨1時30分， 道指跌67點或0.2%， 報33884點，標指跌0.1%，納指升0.5%， 報13565點。

美國聯儲局預警會有更多加息，但市場不為所動，僅預期7月較大機會加息0.25厘後，今年便不會再加息。不過，美國債息波動，亦可能是受美國財政部大量拍賣債券因素影響，債價下跌，令債息上升，未必反映加息預期。

另一邊廂，英倫銀行宣布，加息0.5厘，超出市場預期，基準利率升至5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平，反映環球緊縮壓力持續增加，英股收市跌0.8%， 美國10年期債息回升至3.777厘，因為同期美滙指數約處102關口，暫報102.3。

Tesla（美：TSLA，特斯拉）開市後曾跌4%，其後由跌轉升，暫升0.9%。

端午節假期，內地股市、港股及台股市場休市。日股回軟，收市跌0.9%，收報33264點，亞洲其他主要市場變動不大。

即市走勢︰

【01：42】Stability AI 首席執行官呼籲制定人工智能生成圖像的標準

【01：26】西門子能源維持營收指引不變，表示相關成本可能超過10億歐元。

【01：11】摩根大通將支付400萬美元罰金，以和解美國SEC有關刪除4700萬條記錄的指控

【01：07】高通CEO表示， 公司正處於AI發展的初期階段，未來將有很多不同的應用程序。

【00：52】布蘭特原油跌破74美元/桶，為6月15日以來首次，跌3.82%。

【00：35】亞馬遜雲CEO：人工智能將支撐亞馬遜的雲服務領先地位。公司正在對生成式AI進行快速改進，真正將Alexa轉變為個性化助手

【00：02】美債10年債息漲幅達2.04%，報3.799厘

【00：02】OpenAI創始人Sam Altman：呼籲全球對人工智能進行監管，但立法者不應該過度監管人工智能。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌0.2%， 法股跌0.8%， 英股跌0.8%， 泛歐STOXX 600指數跌0.5%

【23：08】Meta Platforms啟動關於生成式人工智能的社區論壇。

【23：08】道指跌46點，納指升0.5%。

【22：52】高盛調整對英國央行政策前景預估，預期其會在8月加息50個基點。

【22：40】鮑威爾表明會再加息2次，道指跌72點，納指升0.2%。

【21：30】道指開市跌49點，納指跌0.4%。

【19：20】道指期貨跌幅擴大至111點，納指期貨跌0.4%。

【19：17】【英國加息】英倫銀行加息0.5厘超預期 英鎊滙價靠穩 兌港元10算

【16：57】Netflix：對韓25億美元投資不會剝削當地人才 未來會繼續投資

【16：55】端午節假期，內地股市、港股及台股市場休市。日股回軟，收市跌0.9%，收報33264點，亞洲其他主要市場變動不大。

【10：54】【芯片大戰】英特爾挑戰台積電代工生產 一原因股價即急挫6%

【07：30】【AI大戰】微軟免費在港推聊天機械人Bing 使用OpenAI GPT4.0模型

===以下為6月21日美股市況===

聯儲局主席鮑威爾昨出席國會聽證會，他在證詞中重申，通脹要降至2%的目標水平仍有很長路要走，暗示年底前會繼續加息，但強調上周維持利率穩定以評估數據的做法穩妥。長債息升至3.726厘 ， 美股繼續下滑。

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科技股領跌，納指一度跌逾1.5%；截至今晨4時（即收市），道指跌102點，報33951點；標指跌23點，報4365點；納指跌165點或1.21%，報13502點。美滙指數跌0.45%，報102.08。

芝商所（CME Fedwatch）預測顯示，7月加息的機會率一度突破8成，其後回到71.9%，繼續暫停加息的機率28.1%。

高盛認為，美股市場追升的情緒濃厚，但升幅已變得狹窄，加上估值高企、投資者對成長前景的定價比預期更樂觀，以及股市之外存在有吸引力的替代品，五大因素令該行認為是適當時候考慮對沖標指敞口。美國經濟未來12個月有四分之一機會步入衰退，屆時標指恐下調至3400點，較現水平有23%下跌空間。

外電引述消息稱，連續5季錄得虧損的軟銀旗下願景基金（Vision Fund），最快下周公布新一輪裁員行動，約13%僱員受影響。願景基金去年曾經裁減30%人手，新一輪裁員主要影響美國地區的僱員。

俄烏戰況緊張，頻有新消息傳出，普京指俄羅斯新型洲際導彈能夠攜帶10枚或更多核彈頭，快將部署執行戰鬥任務 ； 俄羅斯三合一核戰力，能夠從海陸空發射。

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即市走勢︰

【00：45】芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比：住房通脹料將從秋季開始下降

【00：34】大眾汽車CFO：正在對公司資產進行審查，不排除可能退出一些投資項目。

【00：22】市場消息：軟銀計劃在其願景基金進行新一輪的裁員，最早本周開始裁員13%。上個財年已經裁員大約30%。

【00：13】比特幣向上觸及30000美元，為4月26日以來首次，漲6.54%。

【00：02】紐約原油漲幅達2.0%，報72.64美元/桶。

【23：53】谷歌向美國聯邦貿易委員會（FTC）投訴微軟，稱其在雲端業務操作中有不公平之舉。

【23：45】歐股收市走低， 德股跌0.5%， 法股跌0.5%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數跌0.5%

【23：43】法拉第未來（FFIE）跌幅擴大，現跌20%，此前賈躍亭就法拉第未來首款車型第二階段交付推遲致歉。

【22：45】下月加息機率突破8成 道指跌79點 納指跌幅擴大至1.2%

【21：30】美股開市偏軟，道指跌99點，納指跌0.4%。

【17：58】待鮑威爾今晚言論 美股期貨靠穩 道指期貨微跌6點

【14：58】【Bitcoin】傳統金融機構紛紛謀染指加密貨幣市場 比特幣創6周高

【12：27】亞洲時段，美股期貨靠穩，道指期貨跌3點，報34353點；納指期貨和標普期貨大致持平。

【12：18】【TSLA】Cathie Wood看淡Tesla升勢告終？ 兩交易日共減持套現2772萬美元

【10：33】【人民幣匯價】離岸人民幣兌美元跌穿7.2關、創半年新低

【08：22】【美股業績】聯邦快遞上季業績遜預期 另CFO 7月底退休、盤後跌3%

===以下為6月20日美股市況===

美股周二維持下跌趨勢，道指一度急跌383點， 其後跌幅略收窄， 熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲逾5%，英偉達升超過2%，英特爾則跌逾3%。市場關注聯儲局主席鮑威爾今晚出席國會聽證會發表的言論。

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本港時間今晨4時， 道指跌245點或0.7%， 報34053點，納指跌22點或0.16%， 報13667點； 標指跌20點或0.47%， 報4388點。

環球經濟衰退陰霾再現，油價再度回落，紐約期油一度跌3%失守每桶70美元關，尾市報70.5美元， 跌1.8%， 布蘭特期油報75.90美元，跌0.25%。

美國樓市轉熱，5月新屋動工以年率計達163.1萬間，增長21.7%，2016年最大增速，建築許可149.1萬間，增5.2%。

BOK金融公司副總裁Dennis Kissler表示，原油價格仍在努力尋找方向，今波下跌是因為市場需求疲軟。但是美國石油鑽井平台數量已連續第六週下降至552台，而美國煉油廠裂解價差仍在上升，表明燃料需求仍然強勁。

聯儲局預期今年年內仍需要加息，施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade認為，政策滯後程度似乎比預期還要長的原因，包括超低利率加息至今雖然僅一年多，但第一次加息直至對經濟造成影響，需要一段頗長時間。此外，美國經濟狀況比預期寬鬆，政府大規模財政刺激措施和新冠疫情所帶來的影響，令聯儲局至今仍要面對高通脹的挑戰。

歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，歐洲央行加息進程已經走完了大半，歐元區已度過通脹峰值水平。歐洲央行未來的政策決定將取決於通脹數據， 預計通脹率在2024年底時可能接近2%。

德加洛又指， 重要的不是終端利率有多高，而是利率會在該水平上維持多久。

外電報道，配備相對精良的烏克蘭軍隊反攻陷入苦戰，俄羅斯鞏固防綫，而沒有如上次般撤退，戰爭恐繼續拖長，資金避險，美國10年期國債息率回落，暫報3.714厘，美滙指數回升，暫報102.73，抵銷了美國樓市轉熱的加息預期。

烏克蘭國防部高級顧問 Yuriy Sak 向 CNBC 表示，「我們在開始反攻之前就知道，這不會是在公園裏散步。」他續指，「我們知道俄羅斯人有幾個月的準備時間，我們知道他們已經建立了非常、非常堅固的防線，他們在前線埋下了數百萬枚地雷。 他們挖得太深了，我們已經很清楚這不是一件容易的事。」

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即市走勢︰

【04：05】聯邦快遞第四財季營收219億美元，分析師預期226.5億美元。

【04：01】熱門中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩跌超8%，京東、富途控股跌超6%，騰訊音樂跌超5%，小鵬汽車、阿里巴巴、唯品會跌超4%，愛奇藝、網易跌超3%，理想汽車、百度跌超1%，蔚來小幅下跌。

【03：47】特斯拉（TSLA）尾盤漲幅擴大至5%，此前Rivian宣佈將採用特斯拉的充電標準，現代汽車考慮加入。

【03：43】穆迪：將英偉達的高級無擔保票據評級上調至A1級，前景展望穩定。

【02：47】布蘭特原油期貨結算價報75.90美元/桶，跌0.19美元或0.25%。

【02：42】聯邦快遞（FedEx）宣佈在加拿大實施業務重組的計劃， 將於2024年4月開始。 公司將把在加拿大地面送貨網絡與其在該國的快遞業務合併。

【02：34】美國無人機解決方案供應商Red Cat控股（RCAT）漲幅迅速擴大至超過15%。 該公司與Athena AI（人工智能）完成第二階段的AI合作夥伴關係，宣佈適用於Teal 2軍用級無人機的突破性AI融合和電腦視覺能力。

【01：47】紐約8月黃金期貨收跌1.19%，報1947.70美元。10月黃金期貨收跌1.18%，報1967.20美元。

【01：36】納斯達克100指數轉漲。標普500指數跌幅收窄至不足0.3%，道指維持170點或0.5%的跌幅。

【01：29】市場消息：加拿大資產管理公司萬信投資已經裁員50人，包括一些投資組合經理。

【01：04】消息人士：特斯拉首席執行官馬斯克將與印度總理莫迪就特斯拉在印度的建廠計劃進行會談。

【00：04】市場消息：德國將利用氣候基金為英特爾晶片工廠提供100億歐元補貼。

【23：50】法國數字商務服務公司Teleperformance與微軟簽訂價值1.85億美元雲服務合作協議，將使用微軟Azure平台的人工智能功能來推動其自有的生成式人工智能服務。

【23：40】歐股主要指數普遍收跌，德國DAX30指數跌0.57%，英國富時100指數跌0.27%，法國CAC40指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.5%。

【22：40】道指跌343點 納指跌0.8%

【21：45】【TSLA】「Tesla殺手」Rivian將用Tesla充電標準 Tesla股價再升約2%

【21：40】【美股焦點】法拉第未來再度延遲交付時間 計劃合股後再發新股融資 開市跌35%

【21：30】道指跌187點 納指跌0.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國5月新屋開工數目升至163.1萬套 高於預期

【18：40】道指期貨跌131點 納指期貨跌0.5%

【12：16】道指期貨跌127點，報34477點，標指期貨跌10點，報4443點，納指期貨跌35點或0.2%，報15233點。

【10：53】【日圓走勢】日圓跌至7個月低位、兌港元見5.48算 交易員：日本政府不太可能於現水平干預日圓

【10：34】【人事變動】KKR重組亞太區私募股權團隊 印度成集團亞洲最活躍市場之一

【08：39】【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon遭黑山法院判處四個月監禁 持偽造旅遊證件罪成

【08：39】【航空業】空中巴士獲印度廉航訂購500架飛機 成航空史上最大訂單

【08：19】【瑞信危機】瑞銀據報須承擔瑞信涉Archegos爆煲事件責任 或面臨數億美元罰款

【08：05】【日圓走勢】M&G買入日圓 押注日本央行將隨時取消孳息曲線控制

====以下為6月19日美股市況====

美銀發表報告指，預期美元短綫將有更大的上行空間，因為仍要看到美國經濟「著陸」，這將令通脹持續朝向2%目標進發。駿利亨德森則指，去年英國養老金行業的動盪，以及最近美國地區性銀行出現的壓力，可能只是一連串危機的開始，或最終導致全球信貸緊縮。而且垃圾債券違約增加，進一步證明了金融市場面臨潛在威脅。

美滙指數回穩，暫報102.47。美國10年期國債息率回升，暫報3.825厘。

美股周一（19日）六月節假期休市一日。美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨跌110點，納指期貨跌25點。本周焦點方面，將落於周五公布的美國6月製造業PMI。另外，多位儲局官員將於本周講話，其中，主席鮑威爾周四於國會發表證詞。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話 周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

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即市走勢︰

【23：10】道指期貨跌110點，納指期貨跌25點。

【21：35】【歐洲加息】歐洲央行首席經濟師：7月應再加息 9月則視乎經濟數據再決定

【21：30】道指期貨跌59點，納指期貨跌21點。

【19：00】道道指期貨跌21點，納指期貨跌6點。

【17：30】【股神巴菲特】巴菲特加碼押注日本股票 巴郡增持五大商社至逾8%、預告未來再增持

【12：00】道指期貨跌63點，報34541點，標指期貨跌5點，報15263點，納指期貨微跌4點，報15263點。

【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市 公司：拒評市場傳聞

【07：30】【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測 哪款機型未來暢銷？

【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩