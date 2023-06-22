【美股市況】7月加息機率突破8成　科技股受壓 納指跌1.1% 道指跌37點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周三午市繼續下滑，科技股跌幅領先, 聯儲局主席鮑威爾稱仍需要提高利率以遏制通脹, 納指早段一度跌逾200點或1.5%。

道指早段曾跌177點後跌幅收窄，本港今晨1時, 道指跌37點或0.1%, 報34016點；納指跌154點或1.1%, 報13512點, 標指跌17點或0.4%, 報4371點。

聯儲局主席鮑威爾今晚出席國會聽證會發表的證詞中重申，通脹要降至2%的目標水平仍有很長的路要走，但上周維持利率穩定以評估數據的做法穩妥，又指聯儲局官員預計到年底，利率在一定程度上會升至更高水平。說法與上周會後的聲明分別不大。

鮑威爾謂絶大多數FOMC成員都支持今年繼續加息。利率決議將根據經濟數據逐次做出，並不存在預設的路線。

芝商所（CME Fedwatch）預測顯示，下月加息的機率已突破8成，升至81.8%，繼續暫停加息的機率僅18.2%。

俄烏戰況緊張，頻有新消息傳出，普京指，俄羅斯新型洲際導彈能夠攜帶10枚或更多核彈頭，快將部署執行戰鬥任務。

普京強調，俄羅斯三合一核戰力，能夠從海陸空發射。他稱三合一核武力是俄羅斯軍力及世界穩定的保證。

高盛認為，美股市場追升的情緒濃厚，但升幅已變得狹窄、加上估值高企、投資者對成長前景的定價比預期更為樂觀，以及股市之外存在有吸引力的替代品，五大因素令該行認為是適當時候考慮對沖標普500指數敞口。該行的基準情景是標普500指數年底前升至4500點，未來12個月升至4700點，但料未來12個月有25%衰退可能，若衰退可能性上升，指數可能會跌至3400點，較現水平有超過20%的潛在跌幅。

美滙指數跌0.3%，暫報102.2；美國10年期國債息率企穩3.7厘，暫報3.735厘。





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即市走勢︰

【00：45】芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比：住房通脹料將從秋季開始下降

【00：34】大眾汽車CFO：正在對公司資產進行審查，不排除可能退出一些投資項目。

【00：22】市場消息：軟銀計劃在其願景基金進行新一輪的裁員，最早本周開始裁員13%。上個財年已經裁員大約30%。

【00：13】比特幣向上觸及30000美元，為4月26日以來首次，漲6.54%。

【00：02】紐約原油漲幅達2.0%，報72.64美元/桶。

【23：53】谷歌向美國聯邦貿易委員會（FTC）投訴微軟，稱其在雲端業務操作中有不公平之舉。

【23：45】歐股收市走低, 德股跌0.5%, 法股跌0.5%, 英股跌0.1%, 泛歐STOXX 600指數跌0.5%

【23：43】法拉第未來(FFIE)跌幅擴大，現跌20%，此前賈躍亭就法拉第未來首款車型第二階段交付推遲致歉。

【22：45】下月加息機率突破8成 道指跌79點 納指跌幅擴大至1.2%

【21：30】美股開市偏軟，道指跌99點，納指跌0.4%。

【17：58】待鮑威爾今晚言論 美股期貨靠穩 道指期貨微跌6點

【14：58】【Bitcoin】傳統金融機構紛紛謀染指加密貨幣市場 比特幣創6周高

【12：27】亞洲時段，美股期貨靠穩，道指期貨跌3點，報34353點；納指期貨和標普期貨大致持平。

【12：18】【TSLA】Cathie Wood看淡Tesla升勢告終？ 兩交易日共減持套現2772萬美元

【10：33】【人民幣匯價】離岸人民幣兌美元跌穿7.2關、創半年新低

【08：22】【美股業績】聯邦快遞上季業績遜預期 另CFO 7月底退休、盤後跌3%

===以下為6月20日美股市況===

美股周二維持下跌趨勢，道指一度急跌383點， 其後跌幅略收窄， 熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲逾5%，英偉達升超過2%，英特爾則跌逾3%。市場關注聯儲局主席鮑威爾今晚出席國會聽證會發表的言論。

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本港時間今晨4時， 道指跌245點或0.7%， 報34053點，納指跌22點或0.16%， 報13667點； 標指跌20點或0.47%， 報4388點。

環球經濟衰退陰霾再現，油價再度回落，紐約期油一度跌3%失守每桶70美元關，尾市報70.5美元， 跌1.8%， 布蘭特期油報75.90美元，跌0.25%。

美國樓市轉熱，5月新屋動工以年率計達163.1萬間，增長21.7%，2016年最大增速，建築許可149.1萬間，增5.2%。

BOK金融公司副總裁Dennis Kissler表示，原油價格仍在努力尋找方向，今波下跌是因為市場需求疲軟。但是美國石油鑽井平台數量已連續第六週下降至552台，而美國煉油廠裂解價差仍在上升，表明燃料需求仍然強勁。

聯儲局預期今年年內仍需要加息，施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade認為，政策滯後程度似乎比預期還要長的原因，包括超低利率加息至今雖然僅一年多，但第一次加息直至對經濟造成影響，需要一段頗長時間。此外，美國經濟狀況比預期寬鬆，政府大規模財政刺激措施和新冠疫情所帶來的影響，令聯儲局至今仍要面對高通脹的挑戰。

歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，歐洲央行加息進程已經走完了大半，歐元區已度過通脹峰值水平。歐洲央行未來的政策決定將取決於通脹數據， 預計通脹率在2024年底時可能接近2%。

德加洛又指， 重要的不是終端利率有多高，而是利率會在該水平上維持多久。

外電報道，配備相對精良的烏克蘭軍隊反攻陷入苦戰，俄羅斯鞏固防綫，而沒有如上次般撤退，戰爭恐繼續拖長，資金避險，美國10年期國債息率回落，暫報3.714厘，美滙指數回升，暫報102.73，抵銷了美國樓市轉熱的加息預期。

烏克蘭國防部高級顧問 Yuriy Sak 向 CNBC 表示，「我們在開始反攻之前就知道，這不會是在公園裏散步。」他續指，「我們知道俄羅斯人有幾個月的準備時間，我們知道他們已經建立了非常、非常堅固的防線，他們在前線埋下了數百萬枚地雷。 他們挖得太深了，我們已經很清楚這不是一件容易的事。」

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即市走勢︰

【04：05】聯邦快遞第四財季營收219億美元，分析師預期226.5億美元。

【04：01】熱門中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩跌超8%，京東、富途控股跌超6%，騰訊音樂跌超5%，小鵬汽車、阿里巴巴、唯品會跌超4%，愛奇藝、網易跌超3%，理想汽車、百度跌超1%，蔚來小幅下跌。

【03：47】特斯拉（TSLA）尾盤漲幅擴大至5%，此前Rivian宣佈將採用特斯拉的充電標準，現代汽車考慮加入。

【03：43】穆迪：將英偉達的高級無擔保票據評級上調至A1級，前景展望穩定。

【02：47】布蘭特原油期貨結算價報75.90美元/桶，跌0.19美元或0.25%。

【02：42】聯邦快遞（FedEx）宣佈在加拿大實施業務重組的計劃， 將於2024年4月開始。 公司將把在加拿大地面送貨網絡與其在該國的快遞業務合併。

【02：34】美國無人機解決方案供應商Red Cat控股（RCAT）漲幅迅速擴大至超過15%。 該公司與Athena AI（人工智能）完成第二階段的AI合作夥伴關係，宣佈適用於Teal 2軍用級無人機的突破性AI融合和電腦視覺能力。

【01：47】紐約8月黃金期貨收跌1.19%，報1947.70美元。10月黃金期貨收跌1.18%，報1967.20美元。

【01：36】納斯達克100指數轉漲。標普500指數跌幅收窄至不足0.3%，道指維持170點或0.5%的跌幅。

【01：29】市場消息：加拿大資產管理公司萬信投資已經裁員50人，包括一些投資組合經理。

【01：04】消息人士：特斯拉首席執行官馬斯克將與印度總理莫迪就特斯拉在印度的建廠計劃進行會談。

【00：04】市場消息：德國將利用氣候基金為英特爾晶片工廠提供100億歐元補貼。

【23：50】法國數字商務服務公司Teleperformance與微軟簽訂價值1.85億美元雲服務合作協議，將使用微軟Azure平台的人工智能功能來推動其自有的生成式人工智能服務。

【23：40】歐股主要指數普遍收跌，德國DAX30指數跌0.57%，英國富時100指數跌0.27%，法國CAC40指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.5%。

【22：40】道指跌343點 納指跌0.8%

【21：45】【TSLA】「Tesla殺手」Rivian將用Tesla充電標準 Tesla股價再升約2%

【21：40】【美股焦點】法拉第未來再度延遲交付時間 計劃合股後再發新股融資 開市跌35%

【21：30】道指跌187點 納指跌0.3%

【20：30】【美國經濟數據】美國5月新屋開工數目升至163.1萬套 高於預期

【18：40】道指期貨跌131點 納指期貨跌0.5%

【12：16】道指期貨跌127點，報34477點，標指期貨跌10點，報4443點，納指期貨跌35點或0.2%，報15233點。

【10：53】【日圓走勢】日圓跌至7個月低位、兌港元見5.48算 交易員：日本政府不太可能於現水平干預日圓

【10：34】【人事變動】KKR重組亞太區私募股權團隊 印度成集團亞洲最活躍市場之一

【08：39】【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon遭黑山法院判處四個月監禁 持偽造旅遊證件罪成

【08：39】【航空業】空中巴士獲印度廉航訂購500架飛機 成航空史上最大訂單

【08：19】【瑞信危機】瑞銀據報須承擔瑞信涉Archegos爆煲事件責任 或面臨數億美元罰款

【08：05】【日圓走勢】M&G買入日圓 押注日本央行將隨時取消孳息曲線控制

====以下為6月19日美股市況====

美銀發表報告指，預期美元短綫將有更大的上行空間，因為仍要看到美國經濟「著陸」，這將令通脹持續朝向2%目標進發。駿利亨德森則指，去年英國養老金行業的動盪，以及最近美國地區性銀行出現的壓力，可能只是一連串危機的開始，或最終導致全球信貸緊縮。而且垃圾債券違約增加，進一步證明了金融市場面臨潛在威脅。

美滙指數回穩，暫報102.47。美國10年期國債息率回升，暫報3.825厘。

美股周一（19日）六月節假期休市一日。美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨跌110點，納指期貨跌25點。本周焦點方面，將落於周五公布的美國6月製造業PMI。另外，多位儲局官員將於本周講話，其中，主席鮑威爾周四於國會發表證詞。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話 周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

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即市走勢︰

【23：10】道指期貨跌110點，納指期貨跌25點。

【21：35】【歐洲加息】歐洲央行首席經濟師：7月應再加息 9月則視乎經濟數據再決定

【21：30】道指期貨跌59點，納指期貨跌21點。

【19：00】道道指期貨跌21點，納指期貨跌6點。

【17：30】【股神巴菲特】巴菲特加碼押注日本股票 巴郡增持五大商社至逾8%、預告未來再增持

【12：00】道指期貨跌63點，報34541點，標指期貨跌5點，報15263點，納指期貨微跌4點，報15263點。

【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市 公司：拒評市場傳聞

【07：30】【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測 哪款機型未來暢銷？

【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩