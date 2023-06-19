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【618網購節】京東618收官：增速超預期、參與線上品牌商家史上最多　未透露GMV增長

股市 12:13 2023/06/19

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【618網購節】京東618收官：增速超預期、參與線上品牌商家史上最多　未透露GMV增長

內地年中電商促銷節618收官，京東 （09618） 表示，截至周日（18日）晚上11時59分，「京東618增速超預期，再創新的紀錄」，但未有透露GMV增長具體數字。京東稱，今年618線上品牌商家參與數量達到歷史最高，線下實體門店參與數量也創新高，包括線下數万家的京東門店，以及京東供應鏈接入的全國數百萬家線下合作門店。

京東重點拓展性價比，京東稱，今年618期間，參與百億補貼的商品數量達到3月的10倍以上，京東618期間，「一鍵價保」被點擊了超過6.6億次，已累計為京東用戶省下近80億元（人民幣，下同）。京東618期間，京東供應鏈金融科技為京東內外部商家、中小微企業累計提額180億元、息費減免超1億元。 

京東提到，不論是自營還是第三方商家，京東希望能夠做到「無所不有」，為消費者提供更多的選擇，今年京東618，新增趨勢品類1200多個。

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【京東9618】新任CEO許冉：貫徹下沉市場、用低價觸達新用戶　未來20年達成「35711」目標

【618購物節】京東618高潮期啟動：首10分鐘3成國產品牌GMV增逾倍　續搶攻性價比、5蚊置物架增長超10倍

編輯：李哲毅

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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