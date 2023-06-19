煤氣公司「萬糉同心為公益」活動　創下「線上線下最多人齊包糉」健力士世界紀錄™榮譽

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟、油尖旺民政事務專員余健強、多位立法會議員、煤氣公司常務董事黃維義及尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平院士等嘉賓與線上線下義工一起創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄™榮譽。 （前排左起：立法會議員陳沛良、立法會議員陳勇、立法會議員吳秋北、民政及青年事務局局長麥美娟、煤氣公司常務董事黃維義、立法會議員盧偉國、立法會議員郭偉強、立法會議員陳仲尼、立法會議員林筱魯及煤氣公司首席投資總裁陳英龍 後排左起：尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平院士、煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑、立法會議員林振昇、立法會議員陸瀚民、立法會議員陳凱欣、立法會議員黎棟國、立法會議員尚海龍、立法會議員狄志遠、油尖旺民政事務專員余健強、煤氣公司工程總監—香港公用業務敖少興及煤氣公司企業人力資源總監企業安全及環保總監林銘榮）

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今年連續廿三年舉辦「萬糉同心為公益」活動，今年以「全城．傳承糉是情」為主題，與年輕人、少數族裔一起包「愛心糉」，並首次以線上和實體方式舉行。活動得到香港和內地參與，最後共有超過四百名參與者完成挑戰，成功創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄™榮譽。全日活動，單計香港地區，便合共包了超過三千隻糉子，贈予社區。今年，煤氣公司共派贈20萬隻「愛心糉」予長者及有需要人士，與社區共渡端陽佳節。

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟（右）及煤氣公司常務董事黃維義（左）敲響銅鑼，宣布挑戰「線上線下最多人齊包糉」健力士世界紀錄™稱號正式開始。

活動於尖沙咀街坊福利會以實體舉行，並以線上形式在港九新界多區的地區組織和社福機構會址，以及煤氣公司於全國約五十個省市地區的內地合資公司共同舉辦。

▲ 「萬糉同心為公益」活動成功創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄™榮譽，由煤氣公司常務董事黃維義（右）代表接受證書。

是次挑戰活動，所有參與者必須在十五分鐘限時內，完成最少一隻完整、結實包紮的糉子，線上參與者亦須在鏡頭前清晰完成整個包糉過程。結果經大會核實，在限時內，共有421名參加者完成挑戰，創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄™榮譽。而全日活動，香港地區共包了超過三千隻糉子，送贈予社區。

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟（右一）及煤氣公司常務董事黃維義（左一）頒發證書予參與機構。

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟表示與大家一起包「愛心糉」並創下世界紀錄，非常難忘。

民政及青年事務局局長麥美娟，以及十二位立法會議員亦親身參與這次活動，到場包糉，一起創下健力士世界紀錄™。民政及青年事務局局長麥美娟表示：「很高興可以參與這項創舉，與大家一起創下世界紀錄，期待煤氣公司結合傳統，舉辦更多公益活動。」

▲ 煤氣公司常務董事黃維義感謝一眾義工積極參與和鼎力支持「萬糉同心為公益」活動。

煤氣公司常務董事黃維義表示：「今年，活動特別以『全城．傳承』作主題，希望用一種創新的方式，將中國人的優秀文化、傳統美德代代相傳。希望大家在傳承包糉這門手藝的同時，也將對社會有不同需要人士的關懷、愛心傳播開去、傳承下去。」

▲ 名廚黃亞保（保哥）於活動上教授包糉技巧，指導麥美娟局長、煤氣公司常務董事黃維義包糉。

▲ 一眾議員練習包糉，樂在其中。 (相片九左起：立法會議員陳沛良、陳勇、吳秋北 相片十左起：立法會議員陸瀚民、黎棟國、陳凱欣 相片十一左起：立法會議員林振昇、尚海龍、狄志遠)

今年活動以「傳承」為主題，大會邀請本地青年朋友參與。其中，工程界立法會議員盧偉國帶領十五位年輕工程師，組成「工程青年義工隊」加入包糉義工行列，希望將工程界的助人精神傳承給下一代，透過這次活動讓年輕工程師明白工作以外，也不忘回報、貢獻社會，幫助弱勢社群。

▲ 小數族裔朋友首次嘗試包糉，覺得新奇有趣，並認識更多中國節日文化。

▲ 巴基斯坦裔的Hajru以廣東話表示首次嘗試包糉非常開心，過程中亦加深對中國傳統節日、文化的認識。

此外，煤氣公司積極推廣關愛共融的理念，今次活動亦邀請了多個來自巴基斯坦、菲律賓及印度的少數族裔家庭出席，其中包括煤氣公司的員工及其家人。來自巴基斯坦的Hajru表示一直希望學習包糉，今次活動終於可一償所願，包糉的過程中加深他們對中國傳統節日、文化的認識，現場其他義工熱心教導她包糉，加深彼此交流互動，更加融入社區。

▲ 活動上一眾義工用心包糉，成功完成創下世界紀錄的創舉。

▲ 港九新界多區的地區組織和社福機構會址，以及煤氣公司於全國約五十個省市地區的內地合資公司透過線上參與「萬糉同心為公益」這項盛事。

▲ 盧偉國議員帶領「工程青年義工隊」參加活動，傳承工程界的助人精神。

煤氣公司於2007年已締造同一場合包裹最多糉子（34,056隻）的健力士稱號，當年為公益金籌得八十四萬元善款。而「萬糉同心為公益」活動自2000年舉辦以來，每年都會聯同立法會議員、區議員、學校及社區組織把糉子送予各區有需要的人士，迄今合共已送出450萬隻糉子。

▲ 樂齡女童軍帶領小女童軍參加活動，傳承行善精神。

▲ 煤氣温馨義工隊成員一家四口參與活動，既可承傳煤氣公司温馨文化，又是一項很好的親子活動。

（特約）