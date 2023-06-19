煤氣公司「萬糉同心為公益」活動　創下「線上線下最多人齊包糉」健力士世界紀錄™榮譽

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煤氣與房協舉辦「雙親節」派對 線上線下與逾440位長者歡度佳節
香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今年連續廿三年舉辦「萬糉同心為公益」活動，今年以「全城．傳承糉是情」為主題，與年輕人、少數族裔一起包「愛心糉」，並首次以線上和實體方式舉行。活動得到香港和內地參與，最後共有超過四百名參與者完成挑戰，成功創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄™榮譽。全日活動，單計香港地區，便合共包了超過三千隻糉子，贈予社區。今年，煤氣公司共派贈20萬隻「愛心糉」予長者及有需要人士，與社區共渡端陽佳節。
活動於尖沙咀街坊福利會以實體舉行，並以線上形式在港九新界多區的地區組織和社福機構會址，以及煤氣公司於全國約五十個省市地區的內地合資公司共同舉辦。
是次挑戰活動，所有參與者必須在十五分鐘限時內，完成最少一隻完整、結實包紮的糉子，線上參與者亦須在鏡頭前清晰完成整個包糉過程。結果經大會核實，在限時內，共有421名參加者完成挑戰，創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄™榮譽。而全日活動，香港地區共包了超過三千隻糉子，送贈予社區。
民政及青年事務局局長麥美娟，以及十二位立法會議員亦親身參與這次活動，到場包糉，一起創下健力士世界紀錄™。民政及青年事務局局長麥美娟表示：「很高興可以參與這項創舉，與大家一起創下世界紀錄，期待煤氣公司結合傳統，舉辦更多公益活動。」
煤氣公司常務董事黃維義表示：「今年，活動特別以『全城．傳承』作主題，希望用一種創新的方式，將中國人的優秀文化、傳統美德代代相傳。希望大家在傳承包糉這門手藝的同時，也將對社會有不同需要人士的關懷、愛心傳播開去、傳承下去。」
今年活動以「傳承」為主題，大會邀請本地青年朋友參與。其中，工程界立法會議員盧偉國帶領十五位年輕工程師，組成「工程青年義工隊」加入包糉義工行列，希望將工程界的助人精神傳承給下一代，透過這次活動讓年輕工程師明白工作以外，也不忘回報、貢獻社會，幫助弱勢社群。
此外，煤氣公司積極推廣關愛共融的理念，今次活動亦邀請了多個來自巴基斯坦、菲律賓及印度的少數族裔家庭出席，其中包括煤氣公司的員工及其家人。來自巴基斯坦的Hajru表示一直希望學習包糉，今次活動終於可一償所願，包糉的過程中加深他們對中國傳統節日、文化的認識，現場其他義工熱心教導她包糉，加深彼此交流互動，更加融入社區。
煤氣公司於2007年已締造同一場合包裹最多糉子（34,056隻）的健力士稱號，當年為公益金籌得八十四萬元善款。而「萬糉同心為公益」活動自2000年舉辦以來，每年都會聯同立法會議員、區議員、學校及社區組織把糉子送予各區有需要的人士，迄今合共已送出450萬隻糉子。
（特約）