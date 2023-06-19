▲ 【港元拆息】HIBOR全線5厘以上 隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘

香港銀行同業拆息（HIBOR）接近半年結前夕再抽高，全線拆息都報5厘以上，當中隔夜HIBOR見5.44179厘，為2007年以來首次站上5厘以上，較前一日交易日（16日），單日抽升0.55941厘。

香港銀行公會公布最新港元利息結算利率

6月19日 最新拆息（厘） 單日變幅 隔夜 5.44179 +0.55941 1 星期 5.01191 +0.09608 2 星期 5.02185 +0.09250 1 個月 5.02821 +0.06047 2 個月 5.02679 +0.06191 3 個月 5.02679 +0.05679 6 個月 5.04298 +0.05197 12 個月 5.13119 +0.04327

美國聯儲局上月未有加息，香港金管局、銀行界都沒有在息口上變陣，但金管局總裁余偉文上周已表示，港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平並不時出現較大幅度的波動，而眼前臨近半年結，加上企業派息因素，港元拆息尤其隔夜拆息在未來數周甚至數月會繼續受到季節性因素較大程度的影響，不排除港元拆息可能在某些日子進一步追貼或超越美息。

據彭博數據資料，美元隔夜LIBOR新報5.065厘，被港息超越，而1個月和3個月LIBOR最新報5.157厘、5.510厘，仍然高於港息。

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編輯：麥德銘