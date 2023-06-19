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派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）

環球社會熱點 12:20 2023/06/19

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英國2020年實施封城措施期間，前首相約翰遜（Boris Johnson）被揭參與首相府的生日派對和聚會，於去年7月宣布辭職。英國近日再流出據報攝於2020年的派對門影片，顯示多名保守黨人跳舞及飲酒。

英國會派對門調查報告 斥約翰遜多次故意誤導國會 【下一頁】

影片據報攝於2020年12月14日，當時英國部分地區禁止在室內聚會。保守黨人Shaun Bailey參選倫敦市長的競選團隊據報負責組織派對，最少有24人出席，影片顯示保守黨人在派對中飲酒、跳舞及大聲說笑。

從影片中可以聽到，有參加者表示只要他們不直播作出變通，就無人發現他們違規。影片亦顯示，當時亦有一男一女在後方牽手跳舞。

約翰遜辭任國會議員 派對門調查將公開報告 【下一頁】

當日派對已於去年首次流出，但當時警方以證據不足為由駁回調查，是次影片流出證明保守黨內部當時存在違規行為。而約翰遜辭職後擬定的授勳名單中，更向Shaun Bailey授予勳爵頭銜。

英國在野工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）批評，狂歡者公開嘲笑民眾遵守規則，保守黨認為自己擁有另一套規則。

她又批評現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）未有令黨人承擔後果，反而選擇以榮譽嘉獎，是一種令人作嘔的侮辱（sickening insult）。

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責任編輯：李俊儀

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