派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）

英國2020年實施封城措施期間,前首相約翰遜(Boris Johnson)被揭參與首相府的生日派對和聚會,於去年7月宣布辭職。英國近日再流出據報攝於2020年的派對門影片,顯示多名保守黨人跳舞及飲酒。

影片據報攝於2020年12月14日,當時英國部分地區禁止在室內聚會。保守黨人Shaun Bailey參選倫敦市長的競選團隊據報負責組織派對,最少有24人出席,影片顯示保守黨人在派對中飲酒、跳舞及大聲說笑。