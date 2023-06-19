  • 30°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗：內地刺激政策料待7月政治局會議前才出台　薦三大板塊最為受惠（附五大首選股表）

股市 11:12 2023/06/19

分享：

分享：

【大行報告】花旗：內地刺激政策待7月政治局會議前才出台　薦三大板塊最為受惠（附五大首選股表）

中國國務院上周舉行常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。花旗發表報告認為，市場引頸以待的支持經濟政策或要等到7月政治局會議之前才會出台，預期利好A股多於H股，又預料基建（清潔能源、基建）、消費（電動車、旅遊）、科技（現代化及自動化）的行業最為受惠。

上周中國總理李強主持召開國務院常務會議，提到中國經濟運行整體回升向好。花旗認為，中國經濟數據遜市場的情況或已到谷底，中央將在合適時間推出刺激政策。

該行指，科技企業預料可受惠其中，因會議提到財政支持及重組對經濟發展有利，同時認為發展本地科技對解決面臨外國的限制為之重要。同時，A股市場亦會受惠。面對人民儲蓄率創歷史新高及對房地產持保守看法，政府刺激私募基金投資對經濟有利，因投資者獲得可觀回報後，會產生正面的財富效應。

花旗五大首選H股
股份 目標價 潛在升幅
信義能源 （00968） 11.5元 +21.1%
舜宇 （02382） 110元 +35.2%
比亞迪 （01211） 602元 +125.1%
金沙 （01928） 37元 +28.9%
周大福 （01929） 18.1元 +18.1%

更多【即市財經分析】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

相關文章：

【中國救市】李強主持國常會：「研究」推動經濟向好措施　具備條件政策要及時出台

【中國經濟】瑞銀下調中國今年經濟增長預測至5.2%　籲關注7月政治局會議

【大行看法】M&G Investments籲吸港股　目前估值便宜、料上升機會高

編輯：姚卓然

港股 比亞迪 電動車 花旗銀行 中共中央政治局 經濟 基金 目標價 周大福（01929） 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM齊跌逾3%　滙豐友邦逆市升　恒指跌近250點（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860今日起招股　一手入場費6222元（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說
【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【618購物節】阿里巴巴淘寶天貓618最後衝刺：305品牌成交破億　256萬中小商家成交超去年
【618購物節】阿里巴巴淘寶天貓618最後衝刺：305品牌成交破億　256萬中小商家成交超去年
【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽
【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款