【大行報告】花旗：內地刺激政策料待7月政治局會議前才出台　薦三大板塊最為受惠（附五大首選股表）

▲ 【大行報告】花旗：內地刺激政策待7月政治局會議前才出台 薦三大板塊最為受惠（附五大首選股表）

中國國務院上周舉行常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。花旗發表報告認為，市場引頸以待的支持經濟政策或要等到7月政治局會議之前才會出台，預期利好A股多於H股，又預料基建（清潔能源、基建）、消費（電動車、旅遊）、科技（現代化及自動化）的行業最為受惠。

上周中國總理李強主持召開國務院常務會議，提到中國經濟運行整體回升向好。花旗認為，中國經濟數據遜市場的情況或已到谷底，中央將在合適時間推出刺激政策。

該行指，科技企業預料可受惠其中，因會議提到財政支持及重組對經濟發展有利，同時認為發展本地科技對解決面臨外國的限制為之重要。同時，A股市場亦會受惠。面對人民儲蓄率創歷史新高及對房地產持保守看法，政府刺激私募基金投資對經濟有利，因投資者獲得可觀回報後，會產生正面的財富效應。

花旗五大首選H股 股份 目標價 潛在升幅 信義能源 （00968） 11.5元 +21.1% 舜宇 （02382） 110元 +35.2% 比亞迪 （01211） 602元 +125.1% 金沙 （01928） 37元 +28.9% 周大福 （01929） 18.1元 +18.1%

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編輯：姚卓然