【俄烏戰爭】俄任命官員：烏軍反攻奪回扎波羅熱村莊

烏克蘭軍近日展開反攻，俄羅斯派駐的官員證實，烏軍已解放扎波羅熱（Zaporizhzhia）西部的Piatykhatky村，也是烏軍近一周以來重奪的首個村莊。

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俄羅斯派駐Piatykhatky村的官員羅戈夫（Vladimir Rogov），周日（18日）於通訊媒體Telegram發文，證實該村經歷一輪激戰之後，烏軍已控制當地。

俄羅斯軍事博主War Gonzo也表示，俄軍已棄守​​Piatykhatky村，而俄軍正試圖出動大炮向烏軍反擊。

俄羅斯國防部同日表示，俄軍擊退於前線三個區域的襲擊，並指烏克蘭在扎波羅熱地區的攻勢最為積極，但聲明沒有提到Piatykhatky村。

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烏軍上周已宣布解放前線據點Lobkove，並位於通往主要城市梅利托波爾（Melitopol）的路線。而Piatykhatky村位於Lobkove東南方向約2公里處，烏軍重奪該村後，反攻優勢將擴大。

俄軍戰略據報正將軍力較弱的部隊調至絕對前線，一旦估計烏軍可能正威脅其防空系統時，就會改派出精兵反擊。

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責任編輯：鄭錦玲