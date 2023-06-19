【國泰293】國泰林紹波：7月啟動內地招聘機艙服務員　8月確保每班內地航班有普通話機艙廣播

▲ 【國泰293】國泰林紹波：7月啟動內地招聘機艙服務員 ８月確保每班內地航班有普通話機艙廣播

國泰航空 （00293） 5月因「毛毯風波」而解僱3名機艙服務員，國泰航空行政總裁林紹波宣布成立領導跨部門工作小組檢討服務水平。林紹波今早向國泰航空全體員工發內部通訊，宣布7月將啟動內地招聘機艙服務員，並會提升國泰服務文化培訓、擴大普通話服務的範圍，令國泰航空每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。

林紹波表示，隨著普通話顧客不斷增加，公司一直在計劃在疫情後於內地招聘機艙服務員，7月啟動內地招聘機艙服務員，可進一步擴大普通話服務團隊，促使機組人員更加多元化。

他向員工表示，國泰航空是「以港為家的國際航空公司」，未來機艙服務員團隊仍會以香港員工為主，也會配合整體顧客需求，在香港以外的地區招聘。

現有國泰機艙服務員7月新增培訓 「鞏固多元包容」

在現有團隊上，林紹波稱，7月起會為機艙服務員團隊就以客為先的服務文化提供新增培訓，旨在讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，並鞏固多元包容的文化。

他強調，新增且持續進行的服務文化培訓，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，而且相關培訓未來會延伸至其他顧客服務團隊。

若掌握多於一種亞洲地區語言 國泰提供額外津貼

林紹波表示，未來會優先在往返中國內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。

國泰機艙服務員的名牌上將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言，他表示機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

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記者：麥德銘