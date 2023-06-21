【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理陳雅貽　擁抱彈性工作兼顧照顧家庭　危中把握機遇為事業創新天

香港的公關行業發展蓬勃，宏利高級財富管理經理陳雅貽（Annie）也曾是其中一員。Annie以往是某精品品牌的亞太區公關部門主管，主理品牌在亞太區內的所有推廣活動及傳媒聯絡工作，日理萬機，但亦意味着「有開工，冇收工」。隨着女兒出生，加上家人健康出現問題，Annie沒有辦法再廢寢忘餐地工作，必須在工作和照顧家人之間作出取捨。因此，她選擇了跟隨母親宏利分行經理劉瑞琼（Sarah）的步伐，於2020年投身工作時間具彈性的財務策劃行業。由於本身具備出色的待人接物技巧，Annie很快便適應了全新環境及工作模式，更已連續三年晉身成為業界國際精英指標的百萬圓桌會會員（MDRT, Million Dollar Round Table），其中於2021及2022年更達成三倍MDRT業績要求的超級會員（COT, Court of the Table），表現出眾，亦為其財策事業奠下穩固根基。

有危便有機 路不轉人轉

Annie轉行前，正是向母親Sarah請教和徵詢意見，才決定加盟宏利。即使入行之初即遇上新冠肺炎疫情爆發，但未有打擊Annie的信心。「其實疫情影響不算很大，因為我相信面對任何挑戰或難關，都是『有危便有機』。現今科技發達，我們既可與客戶面對面會面，也可透過視像平台會面，而且疫情亦令大眾建立了注重自身健康的危機意識，對我們來說其實是推廣保障的機會。有些客戶亦因大多留在家中，少了旅遊或娛樂花費，有閒置金錢需要處理，所以要懂得在疫情中找尋銷售的時機。」

Annie分享她的「抗疫」簽單法：「疫情期間，我主要透過電話於綫上關心客戶近況，了解他們有沒有工作或生活的轉變，藉此開展按其需求而設的保障或理財建議，簽單形式就主要以網上方式處理，或者直接到客戶方便的地點面對面完成。」

Annie坦言，入行以來，與每一個客戶的關係，均是歷盡艱辛下建立，尤其疫情期間更加不容易。她又稱，有些客戶因為特別的情況，較難獲保險公司承保，但她總會盡量做多步，向公司方面據理力爭，客戶看到其努力及用心也非常感激她，從而建立了良好長久的關係，令她深深感受到，轉行後與客戶除了談生意，其實也可以成為朋友。

▲ Annie直言因為自小見證Sarah（右）專業的待客態度及於行業多年仍保持與時並進，她亦對自己訂下嚴謹要求，盡力為客戶提供最合時及適切的服務。

單人匹馬闖天下 考慮建立自己團隊

Annie入行以來均是專注發展自己的業務，但現在亦積極考慮建立團隊，但她不急於成立團隊，坦言希望首先自己能以身作則，才可要求團隊成員加入和配合，並希望團隊每一個成員均是高質素及專業的一分子。Annie寄語：「我希望做好每一步，只要一眾成員相處融洽，並能發揮自己的所長、獲得富滿足感的事業，人數多少或建立團隊時間的快慢並不重要。新人如果有意入行，除了勤奮積極，最重要是用心，跟進妥當，必須真心明白客戶的需求，把握機會與客戶多溝通，即使介紹產品時被拒絕，也可從中學習或認識不同事物。」

Annie的母親Sarah很欣賞女兒的工作態度，不計較時間和付出，完全以服務客戶及照顧其利益的角度出發。此外，她也認同Annie的計劃，入行3年後才着手成立團隊，一方面個人業務本身須站穩腳，團隊才會健康發展，二來團隊領袖也必須懂得增進成員的經驗，假如這名領袖自己缺乏相關經驗，成員便會無所適從，團隊也難言健康成長。「對於她成立團隊，我絕對有百分百信心。」

▲ 迎來入行第4年的Annie，已準備好組建自己的團隊，望為更多客戶帶來專業服務。

（特約）