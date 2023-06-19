▲ 【大行看法】M&G Investments籲吸港股 目前估值便宜、料上升機會高

歐洲基金公司M&G Investments亞洲股票投資聯席主管Dave Perrett指出，中港股票現時估值甚低，相信未來數年的回報是吸引的，甚至直言「當恒指上月跌穿萬九點時，我們仍是買入港股！」

面對內地經濟復甦道路不平坦，Perrett認為，中國經濟目前較為複雜，核心思路是相信中國經濟仍會保持增長，「去年市場對中國經濟復甦過分樂觀，現時又卻變得過於悲觀」。他指，目前中國通脹低企，正好讓中國當局有空間去放鬆貨幣政策來刺激經濟。

看好中國電動車 成世界領導者

作為長綫投資者，Perrett提到，捕捉短綫出入機會難度高，但公司採取「由下而上（bottom-up）策略，所考慮的是當價值低於水平時便會買入，認為目前港股估值水平，已屬十分便宜，故相信未來18個月內上升的機會甚大。

他又表示，中國公司的企業管治不錯，即使營收增長不高，也能透過成本控制方式去維持利潤和營運。再者，不少公司及管理層持有大量現金，並選擇回購或增持股份，這代表看好公司前景，對未來發展抱有信心。

焦點板塊方面，他看好中國電動車，並預料中國電動車勢將成世界領導者，另外亦偏好旅遊業和新能源板塊。

截至去年底，M&G Investments為英國、歐洲和亞洲的客戶管理超過3,660億美元的股票、多元資產、固定收益、房地產和現金資產。

內房復原需時 料中央因城施策

對於內房行業前景，Perrett相信，內地樓市並不會回到2019年疫情前水平，並且需要較長時復原，但他相信內房銷售總會回穩。他亦指，一、二綫城市住宅市場還算穩健，只是三、四綫城市或面對較嚴峻的處境。「市場正等待內地刺激政策出台，相信中央會因城施策，而非採取大水猛灌方式提振內房，以防過度刺激房地產市場。」

他又指，目前內房流動性問題最嚴重時期經已過去。相比去年市場仍在猜測哪間內房陷資金困境，即使現時出現更多個別內房破產違約的消息，對整體內房的氣氛已影響不大。

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編輯：姚卓然