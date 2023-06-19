「國際文化、旅遊與非物質文化遺產展覽會」全方位體驗多國文化

▲ 文化、旅遊與非遺展邀請。

為刺激中外文化交流，傳承及弘揚中華傳統文化，「國際文化、旅遊與非物質文化遺產展覽會」即將於2023年6月30日至7月2日在香港亞洲國際博覽館3號及6號館隆重舉行。

率先呈獻展會的精彩亮點：



展覽雲集多國獨特文化，包括中國、捷克、匈牙利、哈薩克、日本、老撾、馬來西亞、巴拿馬、秘魯、菲律賓、卡塔爾、俄羅斯、南非、津巴布韋等，參加者不但可以更深入了解各國旅遊勝地，體驗不一樣的異國風情，享受一場文化盛宴。

▲ 非洲最著名瀑布 - 津巴布韋維多利亞瀑布

▲ 黑龍江伊春市大箐山雪凇日出

除了豐富多國展品，不同國家更為各參加者準備其民族表演，如南非音樂表演、哈薩克當地獨有樂器表演、菲律賓民族服裝表演、匈牙利民族舞蹈等，以全新角度感受不同國家的熱情與獨特文化。

▲ 卡塔爾多哈 - 瓦其夫傳統市場

▲ 南美最大淡水湖 - 秘魯Lake Titicaca (的的喀喀湖)

現代人追求養生與文化旅遊，展覽特設中國天然文化遺產專區，得到30個縣市參加，如中國河南省三門峽市、中國黑龍江省伊春市、中國陝西省商洛市、中國河南省信陽市、中國山西省交城縣、中國福建省德化縣、中國陝西省旬邑縣等，屆時將重點展示中國大自然景觀、傳統非物質文化遺產，規劃全新旅遊路線，在大自然美景中給予現代人身心靈放鬆的機會。

文化遺產總是給人們古舊的刻板印象，結合科技正正可以為非遺注入生命力，改變人們的看法。展覽中將展示創新3D激光掃描與3D打印技術應用在中國寺廟，為參加者創造沉浸式虛擬體驗，感受中國獨有的文化遺產，讓下一代對中華傳統文化產生更大的興趣。

同場更會展示中華文化傳統剪紙工藝、源遠流長的中國書法藝術、結合油畫與傳統刺繡技藝的作品、皇家御用品景泰藍、戲劇臉譜、國內外唯一宣紙刺繡等，加深大眾對中國傳統文化的認識。

▲ 書法課程 - 學生上書法課程剪影

▲ 非遺工藝 - 潮綉

▲ 非遺剪紙工藝 -《壽字燈籠》 譚秀芬

同期舉行宣揚傳統文化承傳的弟子規書法及朗誦比賽，營造濃厚的傳統文化學習氛圍，強調思想、品德的培育和中華文化的薰陶。

觀眾更可報名參加同期非遺體驗工作坊，包括酒精水墨畫、粟米娃娃（能仿效敦煌飛天造型）、共同創作油畫、硬筆書法等。

▲ 非遺工藝 - 粟米娃娃

為了進一步傳遞循環與承傳理念以及人類社會福祉，展覽同期將舉辦「大灣區ESG可持續發展博覽會」，展出別具潛力的ESG項目，透過文化與社區連結，帶出循環經濟的重要性，同時強調承傳與可持續發展密不可分的關係。

免費入場，歡迎參觀！

展覽會開放時間：

6月30日上午11時至晚上7時

7月1日上午11時至晚上7時

7月2日上午11時至下午5時

參觀登記連結：

文化：

https://www.eventbrite.hk/e/international-culture-tourism-intangible-cultural-heritage-exhibition-tickets-621377967227

大會網站：www.hkcultureexpo.com

ESG：

https://www.eventbrite.hk/e/greater-bay-area-esg-sustainability-exhibition-tickets-650616390137

大會網站：www.esg-exhibition.com

(特約)