【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列

▲ 芯片大廠Intel近日亦宣布，要將Core品牌重塑，並升級更新，將拆分為針對旗艦級的全新Intel Core Ultra，以及針對主流產品的Intel Core 處理器品牌，亦是Intel過去15年來最重大的品牌更新。

芯片市場近年競爭激烈，芯片大廠Intel近日亦宣布，要將Core品牌重塑，並升級更新，將拆分為針對旗艦級的全新Intel Core Ultra，以及針對主流產品的Intel Core 處理器品牌，亦是Intel過去15年來最重大的品牌更新。

Intel Core品牌自2006年開始啟用， 2008年將「i」概念加入其中，今後，Intel不再使用「i7」或「i5」細分型號，而是改成Ultra和非Ultra處理器，而i3會從Ultra陣系列中刪除，Core系列則沒有「i9」型號。即是，Core處理器包含Core 3、Core 5及Core 7，而Core Ultra則分成Core Ultra 5、Core Ultra 7及Core Ultra 9。

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預計今年下半年推出的Meteor Lake處理器會使用Intel新的命名房法，之後也會應用在Evo和vPro上。目前還未看到任何官方處理器名稱，但Intel希望捨棄過去長期使用的順序編號，因為Meteor Lake與前幾代不同，且品牌重塑理論上可使客戶更容易做出購買決定，因為之前主流和入門款市場提供太多有相同「i3」和「i5」品牌的處理器。

責任編輯：李彥煒

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