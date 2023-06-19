【港股市況】ATM向下、阿里巴巴騰訊跌2%　理想汽車升4%　恒指早段跌逾百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港交所今推出雙櫃台交易模式，港股今早低開逾50點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近1%，恒指低開56點，開報19983點，科指跌0.7%，報4205點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：50】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，低見136元，快手 （01024） 跌逾2%，低見57.95元。

【09：47】友邦 （01299） 逆市升1%，高見82.65元。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段跌2%，美團 （03690） 跌近2%，恒指跌幅擴至約150點，報19890點，科指跌1.5%，報4171點。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，破頂高見61.4元。

【09：37】大市最段跌近100點，報19944點，跌95點，科指跌近1%，報4193點。

【09：35】中電華大科技 （00085） 發盈喜，預期中期溢利增至6.1億元至6.5億元，股價升逾38%，高見1.68元。

【09：32】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 早段升逾4%，小鵬汽車 （09868） 升0.3%，蔚來 （09866） 跌逾4%。

【09：27】潤電 （00836） 逆市升0.8%。潤電指聯交所上市委員會已同意華潤電力建議分拆華潤新能源控股A股上市，預期分拆公司將於下半年向深圳交易所提交A股上市申請。

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【09：26】京東 （09618） 隨市低開0.8%。

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【09：25】【電動車】理想汽車再升1% 首款純電車MEGA年底發布 有信心成50萬以上乘用車榜首

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近1%，恒指低開56點，開報19983點，科指跌0.7%，報4205點。

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【09：13】期指開報19955點，跌172點或0.9%，低水85點。

【09：01】天安 （00028） 、聯合集團 （00373） 、中國醫療網絡 （00383） 今早停牌。

【08：57】【小米618】小米618全渠道累計支付金額突破194億元人幣 高於去年同期

【08：33】恒指黑期跌約41點，報19979點，道指期貨跌37點，報34567點。

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【08：16】【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

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【07：45】港股ADR收報19956點，跌83點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報61.29元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.33元，較港收市價低4.67元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.05元，較港收市價低1.55元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌139點 阿里美股低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩