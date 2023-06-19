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【港股市況】恒指黑期跌約41點 道指期貨跌37點（不斷更新）
港交所（00388）今推出雙櫃台交易模式，港股今早若跟足ADR走勢，大市料低開約83點，恒生指數料開報19956點。滙豐 （00005） ADR折合報61.29元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.33元，較港收市價低4.67元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.05元，較港收市價低1.55元或1.7%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【08：33】恒指黑期跌約41點，報19979點，道指期貨跌37點，報34567點。
【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市 公司：拒評市場傳聞
【08：16】【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式
【08：03】【資源股】江西銅分拆江銅銅箔A股上市申請 獲深交所通過
【07：49】【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860今日起招股 一手入場費6222元
【07：45】【Morning精點】馬雲現身杭州出席阿里全球數學賽決賽︱馬斯克透露Tesla股價再升玄機？
【07：45】港股ADR收報19956點，跌83點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報61.29元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.33元，較港收市價低4.67元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.05元，較港收市價低1.55元或1.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌139點 阿里美股低港2%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩