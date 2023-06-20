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【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）

股市 04:19 2023/06/20

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中美關係有進展，但未有具體細節，美國國務卿布林肯見國家主席習近平，預期下一步是準備數月後的拜登會見習近平，預期助修補兩國關係，而布林肯已座專機離開，夜期觀望進展，收市升17點，收報19913點。滙豐倫敦折算收報61.45港元，較港收市價高0.1%。

北水轉吸資逾71億 大手吸指數ETF沽騰訊美團

大市2萬關得而復失，但北水轉錄71.1億元淨流入。資金主要吸納ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄58.9及24.2億元淨流入，南方恒生科技 （03033） 錄2.4億元淨流入。淨流出方面，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別錄10.7及3億元淨流出。

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滙豐破頂、中移動升逾1% 美圖午後飊升逾兩成 恒指跌127點

港股回吐逾百點。恒指低開56點，在科技、內房領跌下跌幅擴大，曾跌最多321點，低見19718點，其後跌幅收窄，恒指跌127點，收報19912點，成交1029.9億元。科指跌1.3%，報4178點。滙豐 （00005） 升0.7%破頂，友邦 （01299） 升0.4%，中移動 （00941） 升逾1%，ATM跌0.7%至2%，體育用品股下挫，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌近4%，特步 （01368） 跌逾4%，美圖 （01357） 午後抽升21%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
滙豐 61.40 +0.7 +10 10
中移動 64.60 +1.6 +9 9
友邦 82.10 +0.4 +6 443
美團 137.00 -0.7 -9 -108
騰訊 357.20 -1.6 -27 15
名里巴巴 89.70 -2.1 -35 22

大行報告︰

【大行報告｜京東】大行評京東618表現略勝預期、受惠需求改善及紮實執行力　一文看清券商看法

【大行報告】花旗：料內地刺激經濟政策待7月政治局會議才出台　薦三大板塊最為受惠（附五大首選股表）

【大行報告｜消費】李寧安踏半日齊挫5%　富瑞：體育用品及家電618整體表現低於品牌預期

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升17點，收報19913點，與現貨相若。

【22：00】恒指夜期升10點。

【18：45】北水轉吸資逾71億，大手吸指數ETF沽騰訊美團，恒指夜期升36點。

【17：45】【商湯20】阿里巴巴密密沽商湯　不足兩周再套現逾5億元

【17：24】【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到消亡不需一年」

【17：03】【AI浪潮】騰訊推MaaS服務攻10餘個行業　湯道生：大模型服務不限於聊天機器人

【16：59】【下半年展望】大華繼顯：中資股目前折讓不合理　料下半年迎估值修復　薦四大板塊

【16：42】【香港樓市】大華繼顯：利率高企及內地經濟放緩雙重打擊　本港樓價有進一步下行壓力

【16：22】【中東合作】港府港交所夥沙特FII研究所12月舉行亞洲峰會　陳茂波：彰顯香港角色

【16：10】滙豐 （00005） 升0.7%破頂，友邦 （01299） 升0.4%，中移動 （00941） 升逾1%，ATM跌0.7%至2%，體育用品股下挫，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌近4%，特步 （01368） 跌逾4%，美圖 （01357） 午後抽升21%，恒指跌127點，收報19912點，成交1029.9億元。科指跌1.3%，報4178點。

【16：00】恒指U盤前跌150點，報19889點。

【15：39】美圖 （01357） 在美圖影像節上，發布「懂美學的AI視覺大模型」MiracleVision，為行業客戶提供AI視覺解決方案，並與創作者和開發者共建模型生態。美圖股價升逾兩成，高見2.95元。

【美圖1357】美圖推AI視覺大模型MiracleVision　股價午後抽升23%

【15：36】港股尾市跌不足100點，報19962點，跌77點，科指跌1.1%，報4185點。

【15：31】【新股IPO】德勤降香港2023年IPO集資額預測逾2成　上半年僅排第6

【15：22】美圖 （01357） 愈升愈有，最新升17%，高見2.8元，成交4.4億元。

【15：18】【亞洲峰會】沙特「未來投資倡議研究所」12月在港首辦亞洲峰會　陳茂波：十分歡迎

【15：06】美圖 （01357） 尾市升幅擴至11%，高見2.63元。

【14：57】【新股IPO】艾迪康9805首日招股　孖展暫錄415萬元　藥師幫9885孖展超額認購3倍

【14：56】恒指跌幅進一步收窄至約200點，報19831點，跌209點，科指跌2.1%，報4145點。

【14：47】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅略收窄至逾2%。

【14：43】美圖 （01357） 短綫向上，最新升6%，高見2.51元。

【14：36】【閱文772】閱文曾轉升近1%　CEO：成立四大事業部、建設AIGC等關鍵技術能力

【14：18】三大中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 升逾1%，聯通 （00762） 升0.2%，中電信 （00728） 升0.5%。

【13：43】【香港加息？】星展：美聯儲7月倘加0.25厘、港息料跟隨　年內住宅樓價橫行

【13：38】遠東 （00036） 午後升逾9%，破頂高見0.17元。

【13：28】大市跌幅略收窄至約265點，報19775點。

【13：22】【金管局】余偉文：金融領袖峰會11.6開鑼　50至60位CEO允出席

【13：17】中興通訊 （00763） 逆市再破頂，升逾1%高見28.55元。

【13：05】科技股下跌，其中ATMXJ午後初段齊跌逾3%。

【13：05】港交所 （00388） 午後跌2%，低見310.2元。

【13：00】恒指午後初段跌約305點，報19734點，科指跌2.7%，報4120點。

【12：13】【618網購節】京東618收官：增速超預期、參與線上品牌商家史上最多　未透露GMV增長

【12：00】恒生指數半日跌314點，報19726點，成交535億元。科指跌2.6%，報4122點。科技股回吐，ATM分別跌逾3%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌6%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市靠穩，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 升1%，內房股向下，碧桂園 （02007） 跌近6%，體育用品股下挫，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌約5%。

【11：46】港股中午收市前跌近300點，恒指最新報19752點，跌288點，科指跌2.5%，報4127點。

【11：38】【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘

【11：30】內地股市向下，上證半日跌0.5%，深證跌0.3%，創業板指跌0.3%。

【11：28】【618購物節】快手：618期間消電家居行業GMV按年提升59%　股價卻插逾4%

【11：15】ATM跌幅擴至逾3%，百度 （09888） 跌4%，碧桂園 （02007） 跌逾5%，恒指跌近250點。

【11：06】ATM最新跌近3%，滙豐 （00005） 逆市升0.6%破頂，友邦 （01299） 升1%，恒指最新跌200點，報19839點，科指跌2%，報4148點。

【10：59】國泰 （00293） 逆市升逾1%，高見7.75元。

【國泰293】國泰林紹波：7月啟動內地招聘機艙服務員　8月確保每班內地航班有普通話機艙廣播

【10：56】內房股向下，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌0.6%，碧桂園 （02007） 跌近半成，雅居樂 （03383） 跌逾5%，龍湖 （00960） 跌近2%。

【10：51】百度 （09888） 跌幅擴至近4%，低見139.3元。

【10：38】小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 逆市升近3%，蔚來 （09866） 則跌半成。

【10：35】大市最新跌200點。

【10：33】三桶油個別發展，中石油 （00857） 隨市跌0.5%，中海油 （00883） 升1%，中石化 （00386） 升0.4%。

【10：21】【大行看法】M&G Investments籲吸港股　目前估值便宜、料上升機會高

【10：19】恒指最新跌約189點，報19850點，科指跌1.8%，報4156點。

【10：04】百度 （09888） 跌近3%，低見140.5元。

【自動駕駛】百度全無人駕駛的士「蘿蔔快跑」深圳獲批營運

【10：00】體育用品股下跌，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌逾3%。

【09：54】海昌海洋公園 （02255） 逆市升一成，高見1.37元。

【09：50】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，低見136元，快手 （01024） 跌逾2%，低見57.95元。

【09：47】友邦 （01299） 逆市升1%，高見82.65元。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段跌2%，美團 （03690） 跌近2%，恒指跌幅擴至約150點，報19890點，科指跌1.5%，報4171點。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，破頂高見61.4元。

【09：37】大市最段跌近100點，報19944點，跌95點，科指跌近1%，報4193點。

【09：35】中電華大科技 （00085） 發盈喜，預期中期溢利增至6.1億元至6.5億元，股價升逾38%，高見1.68元。

【09：32】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 早段升逾4%，小鵬汽車 （09868） 升0.3%，蔚來 （09866） 跌逾4%。

【09：27】潤電 （00836） 逆市升0.8%。潤電指聯交所上市委員會已同意華潤電力建議分拆華潤新能源控股A股上市，預期分拆公司將於下半年向深圳交易所提交A股上市申請。

【新股IPO】華潤電力：預計華潤新能源下半年深交所遞上市申請　料分拆後仍持7成股權

【09：26】京東 （09618） 隨市低開0.8%。

【京東9618】新任CEO許冉：貫徹下沉市場、用低價觸達新用戶　未來20年達成「35711」目標

【09：25】【電動車】理想汽車再升1%　首款純電車MEGA年底發布　有信心成50萬以上乘用車榜首

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近1%，恒指低開56點，開報19983點，科指跌0.7%，報4205點。

【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽

【美團3690】外賣平台「KeeTa」料月底攻深水埗、尖沙咀　下周辦3場送遞員簡介會

【09：13】期指開報19955點，跌172點或0.9%，低水85點。

【09：01】天安 （00028） 、聯合集團 （00373） 、中國醫療網絡 （00383） 今早停牌。

【08：57】【小米618】小米618全渠道累計支付金額突破194億元人幣　高於去年同期

【08：33】恒指黑期跌約41點，報19979點，道指期貨跌37點，報34567點。

【08：29】【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市　公司：拒評市場傳聞

【08：16】【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

【08：03】【資源股】江西銅分拆江銅銅箔A股上市申請　獲深交所通過

【07：49】【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860今日起招股　一手入場費6222元

【07：45】【Morning精點】馬雲現身杭州出席阿里全球數學賽決賽︱馬斯克透露Tesla股價再升玄機？

【07：45】港股ADR收報19956點，跌83點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報61.29元，較港收市價高0.29元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報358.33元，較港收市價低4.67元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.05元，較港收市價低1.55元或1.7%。

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【07：30】美股上周五「四巫日」，不斷破頂的科技股走勢波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，尾段道指轉跌逾百點，收跌108點或0.3%， 報34299點，標指跌16點， 報4409點，納指跌93點或0.7%， 報13689點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌139點　阿里美股低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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